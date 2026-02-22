Menu
TRANSTORNO

Chuva causa alagamentos e gera prejuízos no comércio de Praia do Forte

Comerciantes culpam falhas em obra de pavimentação por escoamento deficiente

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/02/2026 - 7:42 h | Atualizada em 22/02/2026 - 7:55

Temporal atingiu a vila de Praia do Forte
Temporal atingiu a vila de Praia do Forte -

O temporal que atingiu o Litoral Norte neste sábado, 21, voltou a castigar comerciantes e moradores da vila de Praia do Forte. Os estabelecimentos foram tomados pela água, que subiu rapidamente após o início das precipitações, comprometendo mercadorias e mobiliário.

A principal crítica dos empresários locais recai sobre a reforma de revitalização da vila, que substituiu o piso anterior por granito.

De acordo com relatos, o projeto teria alterado o nível do solo de forma inadequada, criando um efeito de "funil" que direciona a água das áreas comuns para o interior das lojas e restaurantes.

Prejuízo recorrente

Um dos comerciantes mais afetados registrou a inundação do restaurante e desabafou sobre a reincidência do problema.

"Toda vez que chove forte aqui acontece isso. Eles fizeram essa praça com a caída para o restaurante. Já mandei vários vídeos para a prefeitura, mas não resolvem nada. E aí, quem fica com o prejuízo?", questionou o proprietário, enquanto mostrava o salão sob as águas.

Planejamento em xeque

Proprietários de imóveis e comércios questionam o planejamento adotado pela atual gestão municipal.

"A impermeabilização do solo com o granito, sem um sistema de drenagem robusto e compatível, pode ser o catalisador das inundações", disse um morador, que é dono de comércio na vila de Praia do Forte.

A comunidade local, que depende diretamente do fluxo de visitantes, teme que a repetição desses incidentes afaste turistas e comprometa a economia da vila.

x