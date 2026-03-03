SAÚDE
Salvador inicia imunização contra a dengue com vacina 100% brasileira
O imunizante tem dose única, aplicada por via subcutânea
Por Leilane Teixeira
A vacinação contra a dengue com o imunizante produzido integralmente no Brasil começou na segunda-feira, 2, em Salvador. A nova vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e, neste primeiro momento, será aplicada prioritariamente em profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS).
De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, a estratégia segue orientação do Ministério da Saúde e considera a disponibilidade inicial de 2.648 doses enviadas pelo Governo Federal.
Quem pode receber a vacina nesta fase
Estão incluídos na primeira etapa da campanha os seguintes profissionais da rede básica de saúde:
- médicos
- enfermeiros
- técnicos e auxiliares de enfermagem
- odontólogos
- profissionais de equipes multiprofissionais (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos)
- Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
- Agentes de Combate às Endemias (ACE)
- trabalhadores administrativos e de apoio que atuam nas Unidades Básicas de Saúde
A SMS informou que, com o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde, outros públicos poderão ser incluídos gradualmente.
Esquema vacinal
A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de já terem tido dengue.
O imunizante tem dose única, aplicada por via subcutânea.
Já quem iniciou ou completou a imunização com a vacina Qdenga, do laboratório Takeda, deve seguir o mesmo esquema vacinal, que prevê duas doses com intervalo de três meses.
Segundo a SMS:
- quem já completou as duas doses da Qdenga é considerado imunizado e não deve receber a vacina do Butantan;
- a vacina brasileira será destinada a quem ainda não recebeu nenhuma vacina contra a dengue.
Onde se vacinar
A imunização com a vacina do Butantan está disponível nas salas de vacinação da rede municipal para o público elegível.
A vacina Qdenga continua sendo aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos na rede municipal, com exceção da sala de vacinação do Salvador Shopping.
