Salvador inicia imunização contra a dengue com vacina 100% brasileira

- Foto: Divulgação/Jorge Magalhães-PMFS

A vacinação contra a dengue com o imunizante produzido integralmente no Brasil começou na segunda-feira, 2, em Salvador. A nova vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e, neste primeiro momento, será aplicada prioritariamente em profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS).

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, a estratégia segue orientação do Ministério da Saúde e considera a disponibilidade inicial de 2.648 doses enviadas pelo Governo Federal.

Quem pode receber a vacina nesta fase

Estão incluídos na primeira etapa da campanha os seguintes profissionais da rede básica de saúde:

médicos

enfermeiros

técnicos e auxiliares de enfermagem

odontólogos

profissionais de equipes multiprofissionais (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos)

Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Agentes de Combate às Endemias (ACE)

trabalhadores administrativos e de apoio que atuam nas Unidades Básicas de Saúde

A SMS informou que, com o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde, outros públicos poderão ser incluídos gradualmente.

Esquema vacinal

A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de já terem tido dengue.

O imunizante tem dose única, aplicada por via subcutânea.

Já quem iniciou ou completou a imunização com a vacina Qdenga, do laboratório Takeda, deve seguir o mesmo esquema vacinal, que prevê duas doses com intervalo de três meses.

Segundo a SMS:

quem já completou as duas doses da Qdenga é considerado imunizado e não deve receber a vacina do Butantan;

a vacina brasileira será destinada a quem ainda não recebeu nenhuma vacina contra a dengue.

Onde se vacinar

A imunização com a vacina do Butantan está disponível nas salas de vacinação da rede municipal para o público elegível.

A vacina Qdenga continua sendo aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos na rede municipal, com exceção da sala de vacinação do Salvador Shopping.