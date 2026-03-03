Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Salvador inicia imunização contra a dengue com vacina 100% brasileira

O imunizante tem dose única, aplicada por via subcutânea

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/03/2026 - 17:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Salvador inicia imunização contra a dengue com vacina 100% brasileira
-

A vacinação contra a dengue com o imunizante produzido integralmente no Brasil começou na segunda-feira, 2, em Salvador. A nova vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e, neste primeiro momento, será aplicada prioritariamente em profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS).

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, a estratégia segue orientação do Ministério da Saúde e considera a disponibilidade inicial de 2.648 doses enviadas pelo Governo Federal.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quem pode receber a vacina nesta fase

Estão incluídos na primeira etapa da campanha os seguintes profissionais da rede básica de saúde:

  • médicos
  • enfermeiros
  • técnicos e auxiliares de enfermagem
  • odontólogos
  • profissionais de equipes multiprofissionais (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos)
  • Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
  • Agentes de Combate às Endemias (ACE)
  • trabalhadores administrativos e de apoio que atuam nas Unidades Básicas de Saúde

A SMS informou que, com o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde, outros públicos poderão ser incluídos gradualmente.

Esquema vacinal

A vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de já terem tido dengue.

O imunizante tem dose única, aplicada por via subcutânea.

Já quem iniciou ou completou a imunização com a vacina Qdenga, do laboratório Takeda, deve seguir o mesmo esquema vacinal, que prevê duas doses com intervalo de três meses.

Leia Também:

Gases, prisão de ventre e diarreia podem indicar candidíase; entenda
Constipação? Veja hábitos para melhorar o funcionamento do intestino
Intestino preso? Essas 5 frutas viraram aliadas contra a constipação

Segundo a SMS:

  • quem já completou as duas doses da Qdenga é considerado imunizado e não deve receber a vacina do Butantan;
  • a vacina brasileira será destinada a quem ainda não recebeu nenhuma vacina contra a dengue.

Onde se vacinar

A imunização com a vacina do Butantan está disponível nas salas de vacinação da rede municipal para o público elegível.

A vacina Qdenga continua sendo aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos na rede municipal, com exceção da sala de vacinação do Salvador Shopping.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Dengue instituto butantan Salvador saúde pública SMS Salvador Vacinação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

Play

"Chão desabou": o relato dramático da sobrevivente de explosão em Salvador

Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x