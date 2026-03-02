Intestino preso? Essas 5 frutas viraram aliadas contra a constipação

Veja quais frutas funcionam como laxante natural - Foto: Reprodução / Freepik

O intestino preso é uma queixa frequente e, muitas vezes, silenciosa. Inchaço, desconforto abdominal e aquela sensação de peso fazem parte da rotina de quem convive com a constipação. Na busca por soluções rápidas e seguras, muita gente esquece que a resposta pode estar no prato.

Escolher os alimentos certos faz toda a diferença para recuperar o equilíbrio do organismo — e as frutas aparecem como protagonistas nesse processo.

Por que o intestino trava?

A constipação surge quando o sistema digestivo funciona mais devagar do que deveria. E, na maioria dos casos, o problema começa na alimentação.

A ingestão insuficiente de fibras é apontada como a principal causa. Pouca água ao longo do dia também interfere diretamente na formação do bolo fecal, dificultando a evacuação.

O sedentarismo entra como outro fator de peso, já que a movimentação corporal ajuda o intestino a trabalhar melhor. Além disso, determinadas condições de saúde e o uso de alguns medicamentos podem agravar o quadro de forma crônica.

Como as frutas ajudam de verdade?



Frutas ricas em fibras solúveis e insolúveis aumentam o volume das fezes e facilitam sua passagem pelo cólon. Muitas delas também concentram grande quantidade de água, o que contribui para deixar as fezes mais macias.

Algumas espécies ainda possuem enzimas e substâncias naturais que estimulam a movimentação do intestino. O resultado é um efeito laxante suave, sem os impactos comuns de medicamentos químicos.

De quebra, o corpo ainda recebe vitaminas e minerais importantes para o funcionamento geral do organismo.

5 frutas que ajudam a soltar o intestino

Mamão

Famoso quando o assunto é digestão, o mamão contém papaína, enzima que auxilia na quebra das proteínas e acelera o processo digestivo. Tanto a versão papaia quanto a formosa apresentam bons resultados para quem sofre com constipação.

| Foto: Reprodução / Freepik

Ameixa seca



Clássica na cultura popular, a ameixa seca é rica em fibras e em sorbitol — substância que puxa água para o intestino e ajuda a amolecer as fezes. Pode ser consumida in natura ou em forma de suco.

| Foto: Reprodução / Freepik

Kiwi



O kiwi ganhou destaque entre especialistas por atuar em diferentes frentes do funcionamento intestinal.

Segundo a nutricionista Leticia Gasparetto, a fruta trabalha de maneira completa. “A fruta aumenta o volume das fezes, ajuda a deixá-las mais macias e ainda estimula o movimento natural do intestino”, explica.

Outro ponto importante, de acordo com a especialista, é o conforto digestivo. “É uma ótima opção até para quem tem intestino saudável”, afirma, destacando que o kiwi costuma provocar menos gases e estufamento do que a ameixa.

“Por isso, o kiwi é considerado uma das frutas mais eficientes e seguras para ajudar no funcionamento do intestino de forma natural”, finaliza.

| Foto: Reprodução / Freepik

Laranja com bagaço



Beber apenas o suco coado pode não ser suficiente. Para obter o efeito esperado, o ideal é consumir a polpa e o bagaço, onde estão concentradas as fibras, especialmente a pectina. Elas estimulam o cólon e contribuem para a eliminação adequada dos resíduos.

| Foto: Reprodução / Freepik

Abacate



Rico em fibras e gorduras boas, o abacate auxilia na lubrificação do intestino e facilita o trânsito das fezes. Uma unidade pequena pode oferecer quase metade da recomendação diária de fibras, além de ser versátil nas refeições.

| Foto: Reprodução / Freepik

Como potencializar os efeitos



Hidrate-se

Fibras precisam de água para cumprir sua função. Sem hidratação adequada, o efeito pode ser o contrário do esperado. A recomendação é ingerir cerca de dois litros de água por dia.

Crie uma rotina

O organismo responde bem à regularidade. Manter horários fixos para as refeições e tentar ir ao banheiro sempre nos mesmos períodos ajuda a educar o intestino. Consumir frutas pela manhã pode ser um estímulo extra para “acordar” o sistema digestivo.

Tratar o intestino preso com frutas é uma alternativa natural, acessível e nutritiva. Mamão, ameixa, kiwi, laranja com bagaço e abacate podem — e devem — entrar no cardápio semanal.

Vale lembrar que alimentação, prática de exercícios e ingestão adequada de água caminham juntas quando o assunto é saúde gastrointestinal. Se os sintomas persistirem por muito tempo, a orientação médica é indispensável para investigar possíveis causas mais graves.