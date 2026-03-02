SAÚDE
Intestino preso? Essas 5 frutas viraram aliadas contra a constipação
Veja quais frutas funcionam como laxante natural e o que dizem especialistas sobre o consumo diário
Por Iarla Queiroz
O intestino preso é uma queixa frequente e, muitas vezes, silenciosa. Inchaço, desconforto abdominal e aquela sensação de peso fazem parte da rotina de quem convive com a constipação. Na busca por soluções rápidas e seguras, muita gente esquece que a resposta pode estar no prato.
Escolher os alimentos certos faz toda a diferença para recuperar o equilíbrio do organismo — e as frutas aparecem como protagonistas nesse processo.
Por que o intestino trava?
A constipação surge quando o sistema digestivo funciona mais devagar do que deveria. E, na maioria dos casos, o problema começa na alimentação.
A ingestão insuficiente de fibras é apontada como a principal causa. Pouca água ao longo do dia também interfere diretamente na formação do bolo fecal, dificultando a evacuação.
O sedentarismo entra como outro fator de peso, já que a movimentação corporal ajuda o intestino a trabalhar melhor. Além disso, determinadas condições de saúde e o uso de alguns medicamentos podem agravar o quadro de forma crônica.
Como as frutas ajudam de verdade?
Frutas ricas em fibras solúveis e insolúveis aumentam o volume das fezes e facilitam sua passagem pelo cólon. Muitas delas também concentram grande quantidade de água, o que contribui para deixar as fezes mais macias.
Algumas espécies ainda possuem enzimas e substâncias naturais que estimulam a movimentação do intestino. O resultado é um efeito laxante suave, sem os impactos comuns de medicamentos químicos.
De quebra, o corpo ainda recebe vitaminas e minerais importantes para o funcionamento geral do organismo.
5 frutas que ajudam a soltar o intestino
Mamão
Famoso quando o assunto é digestão, o mamão contém papaína, enzima que auxilia na quebra das proteínas e acelera o processo digestivo. Tanto a versão papaia quanto a formosa apresentam bons resultados para quem sofre com constipação.
Ameixa seca
Clássica na cultura popular, a ameixa seca é rica em fibras e em sorbitol — substância que puxa água para o intestino e ajuda a amolecer as fezes. Pode ser consumida in natura ou em forma de suco.
Kiwi
O kiwi ganhou destaque entre especialistas por atuar em diferentes frentes do funcionamento intestinal.
Segundo a nutricionista Leticia Gasparetto, a fruta trabalha de maneira completa. “A fruta aumenta o volume das fezes, ajuda a deixá-las mais macias e ainda estimula o movimento natural do intestino”, explica.
Outro ponto importante, de acordo com a especialista, é o conforto digestivo. “É uma ótima opção até para quem tem intestino saudável”, afirma, destacando que o kiwi costuma provocar menos gases e estufamento do que a ameixa.
“Por isso, o kiwi é considerado uma das frutas mais eficientes e seguras para ajudar no funcionamento do intestino de forma natural”, finaliza.
Laranja com bagaço
Beber apenas o suco coado pode não ser suficiente. Para obter o efeito esperado, o ideal é consumir a polpa e o bagaço, onde estão concentradas as fibras, especialmente a pectina. Elas estimulam o cólon e contribuem para a eliminação adequada dos resíduos.
Abacate
Rico em fibras e gorduras boas, o abacate auxilia na lubrificação do intestino e facilita o trânsito das fezes. Uma unidade pequena pode oferecer quase metade da recomendação diária de fibras, além de ser versátil nas refeições.
Como potencializar os efeitos
Hidrate-se
Fibras precisam de água para cumprir sua função. Sem hidratação adequada, o efeito pode ser o contrário do esperado. A recomendação é ingerir cerca de dois litros de água por dia.
Crie uma rotina
O organismo responde bem à regularidade. Manter horários fixos para as refeições e tentar ir ao banheiro sempre nos mesmos períodos ajuda a educar o intestino. Consumir frutas pela manhã pode ser um estímulo extra para “acordar” o sistema digestivo.
Tratar o intestino preso com frutas é uma alternativa natural, acessível e nutritiva. Mamão, ameixa, kiwi, laranja com bagaço e abacate podem — e devem — entrar no cardápio semanal.
Vale lembrar que alimentação, prática de exercícios e ingestão adequada de água caminham juntas quando o assunto é saúde gastrointestinal. Se os sintomas persistirem por muito tempo, a orientação médica é indispensável para investigar possíveis causas mais graves.
