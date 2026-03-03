Constipação? Veja hábitos para melhorar o funcionamento do intestino

- Foto: Reprodução

É comum pensar que o intestino preso é definido apenas pela frequência com que a pessoa vai ao banheiro, o que não está alinhado com a realidade, segundo especialistas. Em resumo, a constipação pode ser identificada a partir de diversos fatores, como o esforço evacuatório, fezes endurecidas ou a sensação de esvaziamento incompleto.

Nesse sentido, o diagnóstico de intestino preso considera a presença desses sintomas em pelo menos 25% das evacuações, por três meses nos últimos seis meses. Estima-se que cerca de 20% a 30% da população brasileira sofra com o problema.

Principais causas da constipação

As causas mais comuns estão ligadas a fatores comportamentais e clínicos, como sedentarismo, alimentação pobre em fibras, baixa ingestão de água, uso de certos medicamentos e até alterações hormonais.

Especialistas também apontam que o excesso de alimentos ultraprocessados é um dos principais vilões, já que eles são pobres em fibras e ricos em substâncias que prejudicam a saúde intestinal.

O que ajuda o intestino a funcionar?

De forma prática, os especialistas recomendam aumentar gradualmente o consumo de fibras e água, além de manter atividade física regular.

Problemas emocionais, como ansiedade e estresse, também influenciam no funcionamento do intestino, de modo que manter uma boa saúde mental também pode ser benéfica para melhorar os sintomas da constipação.

Quando o intestino preso é sinal de alerta?

Embora a constipação geralmente esteja relacionada a hábitos de vida, alguns sintomas exigem avaliação médica imediata. Sangue nas fezes, perda de peso sem explicação, dor abdominal persistente ou mudança súbita do hábito intestinal são sinais que não devem ser ignorados.

Se o intestino permanece preso de forma recorrente ou vem acompanhado de outros sintomas, a orientação é procurar avaliação especializada para investigar a causa e evitar complicações.