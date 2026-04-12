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DESAPARECIMENTO

Jovens somem após passeio de moto na Bahia; saiba detalhes

As garotas estão sendo procuradas pelos familiares e pela polícia

Franciely Gomes
Por

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Registro de Tamara e Elen
Registro de Tamara e Elen -

Duas jovens desapareceram após um passeio de moto na madrugada desta sexta-feira, 10, na Bahia. As garotas foram vistas pela última vez na localidade de Xandó, em Porto Seguro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Tamara Martins Guimarães, de 23 anos, e Elen Santos da Silva, 21. Elas saíram para passear na moto de Tamara e não retornaram mais.

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O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) e novas informações sobre o paradeiro das amigas ainda não foram divulgadas pelos órgão oficiais.

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Ajude a polícia

A Polícia Civil (PC) orienta que informações sobre o paradeiro das jovens sejam divulgadas, de forma sigilosa, por meio do Disque Denúncia 181 ou em qualquer unidade da própria PC.

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Tags:

Bahia desaparecidas Polícia Civil

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