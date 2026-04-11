Suspeita de chumbinho: menina de 6 anos morre e mãe está em estado grave

Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora - Foto: HMTJ/Divulgação

Uma menina de 6 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 10, com suspeita de envenenamento, no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A mãe, de 34 anos, também passou mal e permanece internada em estado grave.

As duas começaram a apresentar sintomas semelhantes na tarde de quinta-feira, 9, como salivação intensa, e foram levadas inicialmente para a Unidade Regional Leste. A criança chegou ao local em parada cardiorrespiratória, foi reanimada e transferida para o HMTJ, mas não resistiu. Já a mãe teve agravamento do quadro, também sofreu parada cardiorrespiratória e precisou ser intubada.

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Suspeita de intoxicação

A suspeita de intoxicação surgiu ainda no primeiro atendimento médico, quando os profissionais identificaram sinais compatíveis nas duas pacientes.

Durante as diligências, um tio da menina, que mora no andar inferior da residência, relatou ter prestado socorro e levado mãe e filha até a unidade de saúde. Outro familiar recolheu alimentos que estavam abertos na casa, como chocolate, biscoito e iogurte. Segundo ele, o chocolate apresentava partículas semelhantes a “chumbinho”, um tipo de raticida clandestino e altamente tóxico.

Um perito analisou os itens, mas não encontrou indícios suspeitos. No imóvel, também foram recolhidos um prato com restos de macarrão e um material considerado suspeito, encaminhados para exames. Já a panela usada no preparo do alimento não apresentava vestígios, conforme o registro policial.

A Polícia Civil instaurou inquérito e segue investigando o caso.