Mulher é agredida com tapas em via pública de cidade da Bahia

A mulher foi socorrida por populares - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma mulher de 43 anos foi agredida na última sexta-feira, 10, na cidade de Ipecaetá, localizada a 61 km de Feira de Santana, na Bahia. O caso aconteceu por volta das 5h da manhã, quando a vítima foi surpreendida por um homem com um empurrão e tapas no rosto.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito é o cunhado da vítima, irmão do esposo dela. O crime foi registrado por uma câmera de segurança instalada na região e está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Ipecaetá.

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A mulher, que não teve sua identidade revelada, registrou um boletim de ocorrência contra o suspeito e prestou depoimento, recebendo uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

O homem foi intimado judicialmente, mas ainda não prestou depoimento para revelar a motivação da agressão. Caso seja condenado, ele pode pegar até 3 anos de detenção.