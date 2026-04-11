Estagiária é demitida após agredir idosa em posto de saúde na Bahia

A idosa registrou a ação em vídeo - Foto: Ilustratativa | Freepik

Uma estagiária foi demitida da Unidade Básica de Saúde da Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, no sul da Bahia, nesta semana. A jovem foi acusada de agredir uma idosa que estava no local, no dia 27 de março.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima se dirigiu a unidade para marcar uma consulta e foi informada pela garota que não haviam mais vagas de marcação, pois as consultas eram agendadas apenas pela manhã.

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Incomodada com a abordagem da funcionária, a idosa começou a gravar a situação e alegou que estava filmando porque foi maltratada no local. A estagiária então tentou retirar o celular da mulher a força e a agrediu com um tapa no rosto, além de arranhões.

Denúncia

O caso foi denunciado à Polícia Civil e analisado pela Corregedoria-Geral de Ilhéus. Testemunhas foram ouvidas e o órgão decretou o desligamento da estagiária da unidade, retirando-a de suas atividades.

A Secretaria de Saúde de Ilhéus chegou a emitir uma nota detalhando a situação e informou que os autos da apuração foram encaminhados para o Ministério Público Estadual.