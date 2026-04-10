Briga entre professores termina em agressões na Faculdade de Economia da UFBA

Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia - Foto: Divulgação / UFBA

Uma discussão entre docentes da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia terminou em agressões físicas na manhã desta sexta-feira, 10, em Salvador. O caso envolveu um professor e o diretor da unidade.

De acordo com informações apuradas, o desentendimento teria sido motivado por divergências relacionadas a uma reforma em andamento em uma das salas da faculdade. Durante a confusão, uma terceira docente, que seria esposa do professor, também participou da discussão.

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A situação evoluiu para confronto físico, e os envolvidos procuraram uma unidade policial para registrar boletim de ocorrência.

A Polícia Civil da Bahia informou que o caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), que apura uma denúncia de lesão corporal registrada nesta sexta-feira, 10, após um desentendimento envolvendo três docentes de uma instituição pública de ensino superior, no bairro de Dois de Julho, em Salvador. Oitivas são realizadas para o devido esclarecimento do caso.

A Universidade Federal da Bahia lamenta a ocorrência recente, envolvendo docentes da Faculdade de Economia. A instituição entende que divergências devem ser resolvidas pelo diálogo, pelos processos administrativos disponíveis e não pela violência. A Ouvidoria da UFBA já está em contato com os envolvidos.