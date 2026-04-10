Angústia em Valéria: família busca idoso desaparecido há mais de uma semana

José Alves Pereira, conhecido como Seu Dedé - Foto: Reprodução / R1

O desaparecimento de um idoso de 76 anos tem mobilizado familiares e moradores do bairro de Valéria, em Salvador. José Alves Pereira, conhecido como Seu Dedé, não é visto há mais de uma semana, após sair de casa como fazia rotineiramente.

Segundo relatos de amigos e parentes, o idoso foi visto pela última vez na manhã do dia 1º. Morador da região há mais de 40 anos, ele mantinha uma rotina bastante previsível: costumava circular entre Valéria e Fazenda Coutos, trajeto que realizava de duas a quatro vezes por dia. O ponto mais distante que frequentava era o bairro de Paripe.

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De acordo com familiares, o comportamento de Seu Dedé causa preocupação, já que ele não tinha o hábito de passar longos períodos fora de casa sem dar notícias.

Na manhã desta sexta-feira, 10, amigos e parentes realizaram uma mobilização na BA-528, conhecida como Estrada do Derba, em busca de informações que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento. O ato teve como objetivo chamar a atenção das autoridades e da população para o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) de Salvador. Conforme o órgão, José Alves Pereira foi visto pela última vez na manhã do dia 1º de abril, no bairro de Valéria.

A polícia reforça que qualquer informação que possa contribuir para localizar o idoso pode ser repassada, de forma anônima, por meio do telefone 181.