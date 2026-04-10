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POLÍCIA

Militares condenados por tentativa de golpe são presos pelo Exército

Eles foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal em 21 de outubro de 2025

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/04/2026 - 10:14 h

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Militares do Exército
Militares do Exército -

Três militares condenados no núcleo 4 por tentativa de golpe de Estado foram presos na manhã desta sexta-feira, 10, pelo Exército do Brasil: o major da reserva do Exército Ângelo Denicoli, o subtenente Giancarlo Rodrigues e o tenente-coronel Guilherme Almeida.

Ao todo, oSupremo Tribunal Federal (STF) condenou sete militares por disseminar notícias falsas em favor de criar uma instabilidade institucional.

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Eles vão cumprir a pena em estabelecimento militar, como previsto para agentes da corporação em atividade, pois a Força se responsabiliza pelacustódia. Dois militares ainda estão foragidos. As informações são do G1.

Os outros condenados, que não são militares, devem ser presos pela Polícia Federal (PF), que serão encaminhados para presídios civis.

Quem foi condenado?

  • Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército (17 anos em regime inicial fechado; 120 dias-multa);
  • Reginaldo Abreu, coronel do Exército - foragido nos Estados Unidos (15 anos e 6 meses em regime inicial fechado; 120 dias-multa);
  • Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal (14 anos e 6 meses em regime inicial fechado; 120 dias-multa);
  • Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército (14 anos em regime inicial fechado; 120 dias-multa);
  • Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército (13 anos e 6 meses em regime inicial fechado; 120 dias-multa);
  • Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal - foragido no Reino Unido (7 anos e 6 meses em regime semiaberto; 40 dias-multa);
  • Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército (13 anos e 6 meses em regime inicial fechado; 120 dias-multa).

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Relembre a condenação

Os réus foram condenados pelo Supremo em 21 de outubro de 2025. De acordo com a Procuradoria Geral da República (PGR), o grupo usou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para espionar adversários políticos.

Além disso, os homens são acusados de criar e espalhar informações falsas contra o processo eleitoral, instituições democráticas e autoridades que ameaçavam os interesses golpistas.

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