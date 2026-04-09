PRF apreende quase 2 toneladas de maconha em rodovia da Bahia

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A apreensão foi relizada em um trecho específico da rodovia - Foto: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase duas toneladas de maconha durante uma operação nesta quinta-feira, 9. A carga foi encontrada em um caminhão frigorífico, no Km 8 da BR-407, em Juazeiro, na Bahia.

De acordo com informações divulgadas pela PRF, o motorista do veículo apresentou comportamento suspeito ao ser parado pelo oficial. Durante a inspeção na carroceria do caminhão, foram identificados sinais de violamento no teto.

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A área estava com marcas de solda e massa plástica, que foi retirada logo em seguida e exibiu diversos tabletes de maconha, totalizando 1.914 kg de carga ilícita transportada.

Pena para o crime de transporte de drogas

Questionado pelos policiais sobre a carga, o condutor confessou o crime e informou que foi contratado para levar a carga saindo de Minas Gerais para a Paraíba, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Juazeiro.

Ele deverá responder judicialmente pelo crime de tráfico de drogas. Caso seja considerado culpado, o homem pode pegar pena de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa de 500 a 1.500 dias-multa.