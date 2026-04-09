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Apuração reúne nomes de chefes do CV, PCC e BDM alcançados dentro e fora da Bahia

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Bahia atinge cúpulas do CV, PCC e BDM: veja quem são os líderes alcançados no estado

Levantamento detalha nomes, áreas de atuação e locais de prisão de lideranças do crime organizado na Bahia

Apuração reúne nomes de chefes do CV, PCC e BDM alcançados dentro e fora da Bahia - Foto Reprodução / ChatGPT

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Luan Julião

Por Luan Julião

09/04/2026 - 18:19 h

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O primeiro trimestre de 2026 foi marcado por um golpe direto nas estruturas do crime organizado na Bahia. Em três meses, as forças de segurança alcançaram 36 lideranças de facções, em uma ofensiva que atingiu nomes estratégicos do Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Bonde do Maluco (BDM).

As ações extrapolaram os limites do estado e até do país. Dez lideranças foram localizadas em outros estados e quatro acabaram presas no exterior, evidenciando a expansão dessas organizações e, ao mesmo tempo, a resposta articulada das forças policiais.

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Além das capturas, a operação também impactou a base financeira e logística das facções: 7,8 toneladas de drogas apreendidas, nove laboratórios desarticulados, mais de 721 mil pés de maconha erradicados e quase 2 mil armas retiradas de circulação, uma média de 22 por dia, incluindo 24 fuzis.

O foco, no entanto, foi claro: atingir quem comanda. Entre os nomes alcançados, aparecem figuras-chave na estrutura das principais facções que atuam no estado.

Lideranças do Comando Vermelho (CV):

A ofensiva atingiu diretamente nomes de peso da facção com atuação em Salvador e no interior:

  • João Vítor Santos Souza, “Nanã” – atuação em Salvador (Saramandaia); preso em Santa Cruz de La Sierra (Bolívia)
  • Fabrício Luz dos Santos Sacramento – atuação em Valença e Ituberá; preso em Florianópolis
  • Gilmar José Cruz da Hora Júnior, “JR” – atuação em Salvador (Itapuã); preso em Balneário Camboriú
  • Reinaldo Conceição Coelho, “Cabeção” ou “Cérebro” – atuação em Salvador (Cosme de Farias); preso em Valinhos (SP)
  • Fábio Souza Costa, “Xande” ou “Anjo” – atuação em Salvador (Nordeste de Amaralina); preso em Salvador
  • Nome não divulgado – atuação em Juazeiro (bairro Aliança); preso em Petrolina (PE)
  • Robert Pinto – atuação em Serrinha; morreu em confronto na Praia da Caueira (SE)
  • Tiago da Silva Rocha, “Tiba” – integrante do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), ligado ao CV, atuação em Eunápolis e região, preso no Rio de Janeiro e apontado como articulador de fugas no sistema prisional

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Lideranças do Bonde do Maluco (BDM):

A facção também sofreu baixas importantes, com líderes retirados de circulação em diferentes estados:

  • Rian Portugal Paiva – atuação em São Francisco do Conde, preso em Fortaleza
  • Cosme Câmara de Oliveira Filho, “Pilão” (7 de Espadas do Baralho do Crime) – liderança no sul da Bahia, principalmente em Ilhéus, preso na Bolívia
  • Cleidson Maia dos Santos, “Keu CR7” – influência no Bairro da Paz, capturado na cidade de Miracatu, interior de São Paulo
  • Fernando Gomes, “Nem Nem de Augusto” – liderança e vereador em Cabaceiras do Paraguaçu, preso em Salvador

Lideranças ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e facções associadas

As ações também atingiram integrantes e operadores ligados ao PCC e grupos aliados:

  • Cristiano Melo dos Santos, “Camisa 11” ou “Tatai” – função de articulação entre estados, preso no Mato Grosso do Sul
  • Ildevan Almeida Rodrigues, “Medina” ou “Binho” (5 de Paus do Baralho do Crime) – liderança da KLV em Camaçari, facção com ligação ao PCC, preso em São Paulo
  • Ryan Martins – atuação em Xique-Xique, localizado na capital paulista

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