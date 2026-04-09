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POLÍCIA

Baianos mortos na Paraíba: suspeito é preso e crime pode ter relação com o tráfico

Vítimas estavam desaparecidas desde terça-feira, 31 e apresentavam sinais de execução com tiros

Luan Julião

Por Luan Julião

09/04/2026 - 13:21 h

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Três dos corpos foram encontrados com as mãos amarradas para trás
Três dos corpos foram encontrados com as mãos amarradas para trás -

Um homem foi detido na noite de quarta-feira, 8, em Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa, suspeito de participação na morte de quatro trabalhadores baianos. A prisão foi resultado de uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios e da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Com ele, a polícia apreendeu o celular de uma das vítimas.

Na mesma residência, localizada no bairro Comercial Norte, uma mulher também foi presa. Embora não apareça nas imagens relacionadas ao crime, ela foi detida por tráfico de drogas, após a polícia encontrar materiais ilícitos no imóvel.

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Segundo a Polícia Civil, cinco suspeitos já foram identificados como envolvidos na execução dos trabalhadores e na ocultação dos corpos, mas continuam foragidos. Um deles estaria escondido no estado do Rio de Janeiro. Mandados de prisão foram expedidos pelo Poder Judiciário.

O caso e a linha de investigação

Os quatro trabalhadores, Cleibon Jaques, de 31 anos, e Lucas Bispo, ambos de Campo Formoso; Sidclei Silva, de 21 anos, e Gismario Santos, de 23 anos, de Morro do Chapéu, estavam desaparecidos desde terça-feira, 31 e foram encontrados mortos na madrugada de sexta-feira, 3, em uma área de mata no bairro Brisamar, em João Pessoa.

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De acordo com a perícia, os corpos apresentavam marcas de tiros e sinais de execução, e três das vítimas tinham as mãos amarradas para trás. A polícia também informou que o carro das vítimas havia sido roubado em Santa Rita, na Grande João Pessoa.

A principal linha de investigação indica que o crime está relacionado a uma suposta dívida de drogas envolvendo um dos trabalhadores. Devido ao avançado estado de decomposição, a identificação visual das vítimas não foi possível, sendo necessários exames cadavéricos. Dois dos corpos foram encontrados com documentos, mas ainda não se sabe se pertenciam às vítimas.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que continua trabalhando para localizar os demais suspeitos e esclarecer todos os detalhes do crime.

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