Justiça condena Estado após homem ser preso 8 vezes por erro

O homem foi abordado e detido pela polícia - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um homem será indenizado pela Justiça de São Paulo, após ser preso cerca de oito vezes por engano. O metalúrgico, que não teve sua identidade revelada, teve seus documentos roubados e usados por um criminoso, que foi preso em flagrante em 2019.

Na época, o suspeito apresentou o RG e CPF do rapaz como se fossem os seus. Os dados ficaram registrados no sistema de identificação criminal de São Paulo, fazendo com que a vítima fosse abordada em diversos momentos nos últimos anos.

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Segundo informações dos advogados de defesa do metalúrgico, ele foi cercado por policiais armados em uma das abordagens, realizada em agosto de 2024. Em outro momento, ele foi abordado pelos policiais na frente da própria casa, enquanto lavava o carro.

As situações fizeram com que a relatora do processo alegasse que o metalúrgico sofreu “aflição, sofrimento, humilhação e vexame” com as prisões indevidas, condenando a Justiça paulista a pagar uma indenização no valor de R$ 15 mil.