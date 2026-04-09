PM é preso por matar homem na Bahia por fraude em concurso

Vítima Diego da Silva Amaro - Foto: Reprodução

Um policial militar de Sergipe, suspeito de matar homem devido a uma fraude em concurso público no município Glória, na região norte da Bahia, foi preso na nesta quarta-feira, 8. Ele foi localizado em Canindé de São Francisco, cidade sergipana, durante a Operação Divisa.

Além da prisão, a Polícia Civil da Bahia também cumpriu mandados de busca e apreensão no trabalho e na residência do investigado, apreendendo documentos e o veículo utilizado no crime.

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A ação contou com atuação integrada da Polícia Civil da Bahia, por meio da equipe da Delegacia Territorial (DT/Glória), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Nordeste), do Núcleo de Inteligência da 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Paulo Afonso), além da Delegacia Territorial (DT/Paulo Afonso) e da Polícia Militar da Bahia, por meio do 20º Batalhão.

Relembre o crime

Diego da Silva Amaro, de 36 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo, no dia 29 de março, após um desentendimento envolvendo fraude em concurso público, com cobrança de valores anteriormente pagos.

A vítima teria sido vítima de uma emboscada. Ele saiu da cidade Piranhas, em Alagoas, onde morava, até a Bahia, acompanhado de outro rapaz e, ao chegar ao destino, foi morto.