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AMEAÇA COM FACA

Homem ameaça cortar partes íntimas de mulher após vítima negar sexo

Mulher contou à Polícia Militar que está com medo de ser morta

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/04/2026 - 12:31 h

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Mulher contou à Polícia Militar que está com medo de ser morta
Mulher contou à Polícia Militar que está com medo de ser morta -

Um homem foi preso após ameaçar cortar as partes íntimas da companheira depois de ela se negar a fazer sexo com ele. A prisão aconteceu na quarta-feira, 8, no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Desesperada, a mulher abordou uma viatura da Polícia Militar (PM) e teria relatado que havia tido uma discussão com o companheiro e que estaria com medo de ser morta por ele.

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Como tudo aconteceu

Na noite de terça-feira, 7, o homem acusou a companheira de traição. Ele teria xingado a mulher e a ameaçado. Apesar do desentendimento, o casal teria ido dormir.

Depois disso, por volta das 6h de quarta-feira, o suspeito teria tentado manter relação sexual com a mulher, que teria negado.

Após a recusa, o homem teria pegado uma faca e dito que cortaria as partes íntimas da mulher.

A filha mais velha da vítima, uma criança de 10 anos, presenciou toda a cena de violência e interveio, pedindo que o homem parasse.

O suspeito fugiu do local levando a filha do casal, de um ano. Ele retornou à residência pouco depois e foi preso.

O que o suspeito disse à polícia

Em depoimento à Polícia Militar, o suspeito afirmou que “perdeu a cabeça” durante “uma discussão de casal”. Ainda na presença dos policiais, ele ofendeu a mulher outras vezes e, por isso, acabou algemado.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

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Tags:

polícia militar Violência contra a mulher

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