Após show cancelado na Bahia, MC Poze vira réu em processo por crimes graves

MC Poze do Rodo - Foto: Reprodução | Instagram

MC Poze do Rodo, cujo nome verdadeiro é Marlon Brendon Coelho Couto, agora responde como réu em um processo criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. A ação, iniciada em 2019, envolve acusações graves feitas pelo Ministério Público, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, fornecimento de substâncias a menores, corrupção de menores, incitação e apologia ao crime, além de associação criminosa.

De acordo com a denúncia, a polícia militar se infiltrou em um show do cantor em 2019, realizado em uma boate, e descobriu que ele teria promovido a facção criminosa “Comando Vermelho” durante a apresentação. Os três outros réus, identificados como membros da organização criminosa e do evento, teriam vendido drogas no local, principalmente para menores de idade, cada um com funções específicas na distribuição. Dois deles foram presos durante a operação, enquanto Poze inicialmente fugiu, mas acabou capturado em um quarto de hotel.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Audiências marcadas

Audiências de instrução e julgamento foram marcadas pelo juiz da 5ª Vara Criminal de Sinop para os dias 2 e 3 de junho. O primeiro dia será reservado para testemunhas de acusação, e o segundo reunirá as testemunhas de defesa, além dos interrogatórios do cantor e dos demais réus.

Poze já apresentou sua defesa prévia e indicou cinco testemunhas para seu caso. Uma carta precatória foi expedida para intimá-lo, considerando que ele reside no Rio de Janeiro, distante da comarca onde tramita a ação.

Show de MC Poze do Rodo é suspenso em Lauro de Freitas

O show de MC Poze do Rodo, que ocorreria no dia 18 deste mês em Lauro de Freitas, precisou ser cancelado após um incidente na residência do cantor. Criminosos invadiram o local e causaram um prejuízo estimado em R$ 2 milhões, motivando a decisão da produção do evento.

Na página oficial da festa “Baile do PZ”, a organização comunicou: “diante dos últimos acontecimentos envolvendo o artista MC Poze do Rodo, optamos por não seguir com a realização do evento”.

Este não é o primeiro cancelamento do funkeiro na Bahia. Em 2021, uma apresentação em Salvador também foi suspensa, na época devido a relatos de ameaças atribuídas a traficantes.