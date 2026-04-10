Prisão de funcionário que matou chefe é convertida para preventiva

Vítima José Wilson de Oliveira, de 60 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A prisão de Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos, homem que matou o chefe ao receber uma advertência no trabalho, foi covertida para preventiva nesta quinta-feira, 9, após decisão judicial em audiência de custódia. O crime ocorreu na terça, 7, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Ele havia sido preso em flagrante no dia do crime. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o juiz confirmou a prisão em flagrante e determinou que o suspeito continue preso, segundo informações do G1.

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A decisão visa evitar novos crimes e garantir que Sinésio responda pelo caso judicialmente, já que existem provas claras da ocorrência e indícios da autoria.

Imagens de câmeras de segurança, além de testemunhas, apontam Sinésio como principal suspeito. Assim, o juiz ressaltou a frieza e gravidade do crime e disse que o homem apresentou indícios de tentativa de fuga ao usar veículos diferentes e esconder a arma e roupas.

A Justiça entendeu que medidas cautelares alternativas não são suficientes e, desta forma, optou por converter a prisão em flagrante em preventiva, com prazo indeterminado.

Suspeito - Sinésio Omar da Costa Júnior | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Relembre o crime

Sinésio Omar da Costa Júnior, funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas Gerais, é o principal suspeito de matar o próprio chefe, José Wilson de Oliveira, de 60 anos.

O operador de máquinas teria cometido o crime depois de ser advertido por se recusar a cumprir uma ordem. Ele foi localizado pela Polícia Militar em Pedra do Indaiá, município situado a cerca de 100 quilômetros de Piumhi.

Os dois trabalhavam juntos há 15 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava acompanhado de outras duas pessoas, que chegaram a ser detidas, ouvidas e posteriormente liberadas. A arma utilizada no homicídio foi encontrada e apreendida.

José Wilson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Passos, no Sul de Minas e sepultado na quarta-feira, 8.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a esposa da vítima relatou ter ouvido o primeiro disparo e corrido até a garagem da residência. No local, encontrou o marido caído no chão e o suspeito armado em frente ao portão.