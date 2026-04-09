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POLÍCIA

Funcionário mata chefe a tiros após receber advertência no trabalho

José Wilson de Oliveira chegou a ser socorrido mas não resistiu

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/04/2026 - 10:18 h

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José Wilson de Oliveira não resistiu aos ferimentos
José Wilson de Oliveira não resistiu aos ferimentos -

Um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi preso em flagrante na terça-feira, 7, suspeito de matar o próprio chefe após receber uma advertência no ambiente de trabalho.

O operador de máquinas Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos, teria cometido o crime depois de ser advertido por se recusar a cumprir uma ordem. Ele foi localizado pela Polícia Militar em Pedra do Indaiá, município situado a cerca de 100 quilômetros de Piumhi.

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Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava acompanhado de outras duas pessoas, que chegaram a ser detidas, ouvidas e posteriormente liberadas. A arma utilizada no homicídio foi encontrada e apreendida. As informações foram obtidas pelo G1.

A vítima, identificada como José Wilson de Oliveira, de 60 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Passos, no Sul de Minas.

Operador de máquinas Sinésio Omar da Costa Júnior
Operador de máquinas Sinésio Omar da Costa Júnior | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a esposa da vítima relatou ter ouvido o primeiro disparo e corrido até a garagem da residência. No local, encontrou o marido caído no chão e o suspeito armado em frente ao portão.

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Ainda segundo o relato, antes de fugir, Sinésio teria ameaçado a vítima: “Tá bom só esse, ou você quer mais um?” Na sequência, ele disparou para o alto e deixou o local.

Imagens de câmeras de segurança recolhidas pela polícia mostram que, por volta das 16h15, o suspeito chegou à residência de José Wilson, tocou a campainha e foi atendido pela vítima. Segundos depois, ele sacou a arma da cintura, entrou no imóvel e saiu correndo logo após os disparos.

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Tags:

crime HOMICÍDIO MInas Gerais

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