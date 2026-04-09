Adolescente de 15 anos é morta com facadas e queimaduras na Bahia

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Polícia Civil investiva o caso - Foto: Divulgação Ascom PCBA

Uma adolescente identificada como Tayna Maria da Silva, de 15 anos, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira, 8, no bairro Jardim das Oliveiras, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A vítima apresentava lesões provocadas por arma branca e queimaduras pelo corpo, conforme informações da Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência registrada pela Delegacia Territorial do município, o principal suspeito do crime, identificado como Cleverton Silva Machado, de 18 anos, foi localizado no mesmo imóvel com indícios de suicídio.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de feminicídio na Rua M, Quadra 13, no bairro Residencial. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o crime e encontraram o suspeito sem vida na entrada lateral da residência.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou os óbitos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos. Guias periciais também foram expedidas pela Polícia Civil.

A Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso.