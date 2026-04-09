FEMINICÍDIO
Adolescente de 15 anos é morta com facadas e queimaduras na Bahia
Suspeito foi encontrado morto no mesmo imóvel em Luís Eduardo Magalhães
Por Victoria Isabel
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Uma adolescente identificada como Tayna Maria da Silva, de 15 anos, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira, 8, no bairro Jardim das Oliveiras, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A vítima apresentava lesões provocadas por arma branca e queimaduras pelo corpo, conforme informações da Polícia Civil.
De acordo com a ocorrência registrada pela Delegacia Territorial do município, o principal suspeito do crime, identificado como Cleverton Silva Machado, de 18 anos, foi localizado no mesmo imóvel com indícios de suicídio.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de feminicídio na Rua M, Quadra 13, no bairro Residencial. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o crime e encontraram o suspeito sem vida na entrada lateral da residência.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou os óbitos.
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O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos. Guias periciais também foram expedidas pela Polícia Civil.
A Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso.
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