Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEMINICÍDIO

Adolescente de 15 anos é morta com facadas e queimaduras na Bahia

Suspeito foi encontrado morto no mesmo imóvel em Luís Eduardo Magalhães

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/04/2026 - 7:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil investiva o caso
Polícia Civil investiva o caso -

Uma adolescente identificada como Tayna Maria da Silva, de 15 anos, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira, 8, no bairro Jardim das Oliveiras, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A vítima apresentava lesões provocadas por arma branca e queimaduras pelo corpo, conforme informações da Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência registrada pela Delegacia Territorial do município, o principal suspeito do crime, identificado como Cleverton Silva Machado, de 18 anos, foi localizado no mesmo imóvel com indícios de suicídio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de feminicídio na Rua M, Quadra 13, no bairro Residencial. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o crime e encontraram o suspeito sem vida na entrada lateral da residência.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou os óbitos.

Leia Também:

Seis vereadores baianos foram presos nos últimos 8 meses por ligação com facções
Facções sob pressão: 36 líderes já foram presos na Bahia
Bahia reduz crimes violentos em 22% no primeiro trimestre do ano

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos. Guias periciais também foram expedidas pela Polícia Civil.

A Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente facadas Polícia Civil queimaduras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil investiva o caso
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Polícia Civil investiva o caso
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Polícia Civil investiva o caso
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

Polícia Civil investiva o caso
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

x