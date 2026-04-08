Bahia reduz crimes violentos em 22% no primeiro trimestre do ano

Em números gerais, entre janeiro e março deste ano, foram registradas 864 mortes violentas - Foto: Joá Souza/GOVBA

A Bahia registrou uma redução de 22% nas mortes violentas no primeiro trimestre de 2026. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 8, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Entre janeiro e março deste ano, foram contabilizadas 864 mortes violentas, contra 1.109 no mesmo período de 2025. A queda também foi observada em diferentes regiões do estado: em Salvador, a redução foi de 29%; na Região Metropolitana, de 18,5%; e no interior, de 20,6%.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Festas populares sem mortes violentas

As principais festas populares da Bahia, como o Carnaval, as Lavagens e o Festival da Virada, terminaram sem nenhum registro de morte violenta neste verão.

Apesar disso, o período carnavalesco registrou 437 ocorrências de violação de direitos humanos, segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH), sem registros fatais.

Ao MASSA!, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, atribuiu os resultados ao fortalecimento das ações integradas e ao uso de tecnologia.

“Passamos por todas as festas populares, incluindo o grande Carnaval de Salvador, e chegamos ao terceiro ano consecutivo sem morte violenta nesse período. Esse é um resultado que mostra o quanto a tecnologia tem sido uma aliada no nosso trabalho”, afirmou.

Tecnologia e reconhecimento facial

Entre os destaques tecnológicos, o sistema de reconhecimento facial atingiu uma das metas projetadas para o ano ao identificar mais de 650 pessoas apenas no primeiro trimestre.

Segundo o secretário, o uso de inteligência tem sido fundamental para ampliar a eficiência das operações policiais em todo o estado.

Queda nos crimes contra o patrimônio

Além da redução da violência letal, os crimes contra o patrimônio também apresentaram queda. Os roubos de veículos diminuíram 30,9%, enquanto os furtos caíram 11,3%. Já os roubos a ônibus tiveram retração de 15,4%.

Outro dado relevante é que a Bahia não registrou nenhum ataque a banco nos primeiros três meses do ano, um marco diante do histórico desse tipo de crime no país.

Mais prisões e apreensões de armas

O número de prisões também cresceu. Ao todo, foram realizadas 9.381 prisões no período, um aumento de 9,1% em relação a 2025, o equivalente a uma média de 104 pessoas presas por dia.

As forças policiais também apreenderam 1.994 armas de fogo, um aumento de 1,7%. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a média foi de 22 armas apreendidas por dia, incluindo 24 fuzis.

Combate ao crime organizado

No enfrentamento às organizações criminosas, o estado avançou em ações interestaduais e internacionais. Segundo o balanço, 36 lideranças criminosas foram alcançadas no trimestre, incluindo quatro capturas realizadas fora do país, em operações conjuntas com a Polícia Federal do Brasil e a Interpol.

Um dos casos de destaque foi a prisão, na Bolívia, de João Vítor Santos Souza, conhecido como Nanã, apontado como chefe do Comando Vermelho e mentor do sequestro do presidente do Partido Verde, Ivanilson Gomes, ocorrido em 2025.

O secretário destacou que as ações integradas, o uso de tecnologia e os investimentos seguem como pilares no combate às facções criminosas no estado.