Sem fronteiras: maioria dos líderes de facções baianas foram presos fora da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

O fenômeno de líderes de facções baianas sendo presos em outros estados do Brasil está crescendo, esse dado foi confirmado pelo secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 8.

O secretário falou com o portal A TARDE sobre a crescente dos casos de líderes criminosos baianos presos em outros estados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Metade dos líderes de facções presos em 2026 foram detidos em outros estados da Federação”, falou Werner.

Além disso, outros quatro foram presos na Bolívia.

Para o secretário, tal movimento se dá por causa da associação das grandes facções do eixo do Sudeste, como o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), a grupos criminosos baianos.

Com isso, “esses estados passam a ser locais de esconderijo das lideranças que fogem da Bahia para poder estar protegidas nas grandes comunidades”, aponta Werner.

Quase 40 líderes de facção foram presos em 2026

Até este momento, 36 líderes de facções baianas foram presos, sendo que, metade deles foram detidos em outros estados, além de quatro na Bolívia, apontou o secretário ao portal A TARDE

Fuga para a Bolívia

De acordo com o secretário, a fuga das lideranças criminosas para a Bolívia seria baseada na possível facilitação de entrar no país.

“Talvez haja uma facilidade de atravessar a fronteira, de ir lá com um documento falso, se passar por um comerciário, como um empresário”, comentou Marcelo Werner.

Crime não tem fronteiras

O secretário ainda comentou sobre a atuação conjunta dos órgãos de segurança dos estados brasileiros para a captura dos líderes de facções de outros estados.

“Hoje o crime não tem fronteiras, então é importante construirmos essa integração entre os estados nos diversos conselhos de secretário, de comandante geral, de chefe de polícia”, falou Marcelo Werner.

Marcelo Werner, secretário de segurança pública da Bahia | Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Balanço do crime na Bahia

Além da análise sobre os líderes de facções criminosas presos em outros estados, Marcelo Werner ainda fez um balanço sobre a criminalidade na Bahia.

Redução nos crimes violentos

No primeiro semestre de 2026 houve uma redução de 22% nas mortes violentas na Bahia;

Redução também nos crimes violentos contra o patrimônio.

Outras quedas

Redução de mais de 30% nos roubos de veículos;

Redução de mais de 10% dos furtos de veículos;

Redução de mais de 15% nos roubos a ônibus.

Aumento em números positivos

Quase 10.000 pessoas alcançadas nesse primeiro trimestre;

Número de armas apreendidas na Bahia, subiu para quase 2.000;

Número de drogas apreendidas, sendo quase 8 toneladas de drogas apreendidas, além de mais de 750.000 pés de maconha erradicados.

Operações no primeiro semestre de 2026

Foram mais de 150 operações integradas, realizadas no nosso estado somente neste ano.

Investimento na segurança pública