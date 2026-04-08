GRANDE APREENSÃO
Quase 50 toneladas de maconha são apreendidas em bunker improvisado
Ao todo, mais de 250 policiais militares participaram da ação
Por Edvaldo Sales
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Quase 50 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) durante uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira, 7. A ação aconteceu na comunidade da Nova Holanda.
Segundo a PM, 48 toneladas de maconha estavam escondidas em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica e foram encontradas por cachorros do Batalhão de Ações com Cães (BAC), resultando em uma das maiores apreensões de drogas no estado em uma única operação.
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Mobilização
A retirada do entorpecente mobilizou dezenas de agentes por cerca de cinco horas e exigiu o uso de quatro caminhões, cada um com capacidade para cinco toneladas, para retirar a droga do local.
O galpão onde a droga estava escondida não chamava nenhuma atenção e foram os cães que farejaram a droga.
“Eles são treinados justamente para isso, para em qualquer ambiente eles detectarem essa partícula de odor da droga e sinalizar para a patrulha para os homens poderem chegar ao esconderijo”, explicou o tenente-coronel Luciano Pedro, comandante do BAC.
Os policiais apreenderam também quatro fuzis e quatro pistolas que estavam escondidos próximos ao local onde a droga foi encontrada.
Ao todo, mais de 250 policiais militares participaram da ação.
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