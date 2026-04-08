Quase 50 toneladas de maconha são apreendidas em bunker improvisado

Siga o A TARDE no Google

Ao todo, mais de 250 policiais militares participaram da ação - Foto: Reprodução | TV Globo

Quase 50 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) durante uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira, 7. A ação aconteceu na comunidade da Nova Holanda.

Segundo a PM, 48 toneladas de maconha estavam escondidas em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica e foram encontradas por cachorros do Batalhão de Ações com Cães (BAC), resultando em uma das maiores apreensões de drogas no estado em uma única operação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mobilização

Ao todo, mais de 250 policiais militares participaram da ação | Foto: Reprodução | TV Globo

A retirada do entorpecente mobilizou dezenas de agentes por cerca de cinco horas e exigiu o uso de quatro caminhões, cada um com capacidade para cinco toneladas, para retirar a droga do local.

O galpão onde a droga estava escondida não chamava nenhuma atenção e foram os cães que farejaram a droga.

“Eles são treinados justamente para isso, para em qualquer ambiente eles detectarem essa partícula de odor da droga e sinalizar para a patrulha para os homens poderem chegar ao esconderijo”, explicou o tenente-coronel Luciano Pedro, comandante do BAC.

Os policiais apreenderam também quatro fuzis e quatro pistolas que estavam escondidos próximos ao local onde a droga foi encontrada.

Ao todo, mais de 250 policiais militares participaram da ação.