Presidente da Câmara de Guaratinga é preso em operação contra o CV

Presidente da Câmara de Guaratinga foi alvo de operação da Polícia Federal - Foto: Reprodução/Instagram

O presidente da Câmara de Vereadores de Guarantinga (extremo-sul da Bahia), Paulo Chiclete (PSD), foi preso na manhã desta quarta-feira, 8, durante a operação Vento Norte, deflagrada pela Polícia Civil em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e o Gaeco (Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais).

De acordo com apuração do portal A TARDE, o pessedista foi alvo da operação por suposto envolvimento com o Comando Vermelho, além de ter posse ilegal de uma pistola 380 Glock — a arma foi encontrada na residência do edil.

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Além dele, outras 11 pessoas foram presas, fora os oito mandados de busca e apreensão cumpridos nos municípios de Eunápolis, Guaratinga e Itagimirim, no sul da Bahia.

As detenções foram realizadas nos bairros Pequi, Juca Rosa e Sapucaieira, em Eunápolis, e nos bairros Centro e Novo Horizonte, em Guaratinga.

Além destes, outros cinco mandados de prisão foram cumpridos no sistema prisional, sendo dois no estado do Espírito Santo, um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro e um na Bahia, onde os investigados já se encontravam custodiados.

A "Vento Norte" cumpre medidas judiciais de prisão e de busca e apreensão, expedidas pelo Poder Judiciário da Comarca de Belmonte, além do bloqueio de R$ 3,8 milhões em ativos financeiros, distribuídos em 26 contas bancárias vinculadas aos investigados.

As diligências ocorrem nos municípios de Eunápolis e Guaratinga, com cumprimento de medidas judiciais também em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Início das operações

As apurações tiveram início na Delegacia Territorial de Belmonte, no sul da Bahia. À época, foi identificada a atuação estruturada do grupo criminoso, com indícios de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da utilização de contas bancárias para movimentação de recursos de origem ilícita.

De acordo com o delegado Evy Paternosto, diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior Sul (DIRPIN/Sul), a operação representa um avanço significativo no enfrentamento à criminalidade organizada na região.

“As investigações permitiram identificar o modo de atuação do grupo e alcançar alvos relevantes da estrutura criminosa. As diligências continuam para aprofundar a apuração, identificar outros envolvidos e fortalecer a responsabilização penal de todos os integrantes”, destacou.

A Operação Vento Norte contou com a participação de cerca de 70 policiais civis da 23ª Coorpin, equipes do Gaeco, além de equipes que atuaram no cumprimento das medidas judiciais nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Quem é Paulo Chiclete?

Paulo Silva de Oliveira, mais conhecido como Paulo Chiclete, tem 38 anos, e é nascido na cidade de Guaratinga. De acordo com informações fornecidas pelo próprio vereador ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele se considera pardo e tem o Ensino Médio completo.

Em 2024, nas eleições municipais, ele foi o segundo candidato mais votado à Câmara, com 1.018 votos, pelo PSD. No início do ano passado, ele foi eleito para a Presidência da Casa para o biênio 2025-2026. No cargo, ele assumiu o lugar deixado pelo vereador Luiz Eduardo (PT).

Ainda na campanha, ele recebeu R$ 5.100 em doações por parte de pessoas físicas.

