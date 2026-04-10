Uneb suspende aulas após suspeitos invadirem campus durante tiroteio

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Campus da Uneb - Foto: Cindi Rios (Ascom/UNEB)

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) suspendeu as atividades administrativas e pedagógicas na noite desta quinta-feira, 9, após um tiroteio registrado nas proximidades do campus do Cabula, em Salvador.

Em nota, a instituição informou que a decisão foi tomada após a situação atingir a área da universidade, com pessoas adentrando o campus durante a ocorrência.

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“A decisão ocorreu em função de terem adentrado o campus e diante da situação precisamos prezar pela segurança da comunidade universitária”, destacou a Uneb.

A universidade acrescentou ainda que a reitoria busca mais informações junto aos órgãos de segurança pública e espera a normalização das atividades acadêmicas nesta sexta-feira, 10.

O que diz a PM

Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM) realizavam patrulhamento intensificado na localidade conhecida como Jardim Oliveira, no bairro do Cabula, quando flagraram um grupo de homens armados traficando drogas.

De acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os policiais ao perceberem a aproximação das equipes e fugiram por uma área de mata. Durante as buscas, os militares apreenderam porções de maconha, cocaína e dois celulares.

Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O policiamento segue reforçado na região.