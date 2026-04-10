POLÍCIA
Uneb suspende aulas após suspeitos invadirem campus durante tiroteio
Universidade alegou risco à comunidade acadêmica
Por Victoria Isabel
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A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) suspendeu as atividades administrativas e pedagógicas na noite desta quinta-feira, 9, após um tiroteio registrado nas proximidades do campus do Cabula, em Salvador.
Em nota, a instituição informou que a decisão foi tomada após a situação atingir a área da universidade, com pessoas adentrando o campus durante a ocorrência.
“A decisão ocorreu em função de terem adentrado o campus e diante da situação precisamos prezar pela segurança da comunidade universitária”, destacou a Uneb.
A universidade acrescentou ainda que a reitoria busca mais informações junto aos órgãos de segurança pública e espera a normalização das atividades acadêmicas nesta sexta-feira, 10.
O que diz a PM
Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM) realizavam patrulhamento intensificado na localidade conhecida como Jardim Oliveira, no bairro do Cabula, quando flagraram um grupo de homens armados traficando drogas.
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De acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os policiais ao perceberem a aproximação das equipes e fugiram por uma área de mata. Durante as buscas, os militares apreenderam porções de maconha, cocaína e dois celulares.
Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O policiamento segue reforçado na região.
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