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POLÍCIA

Uneb suspende aulas após suspeitos invadirem campus durante tiroteio

Universidade alegou risco à comunidade acadêmica

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/04/2026 - 8:13 h

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Campus da Uneb
Campus da Uneb -

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) suspendeu as atividades administrativas e pedagógicas na noite desta quinta-feira, 9, após um tiroteio registrado nas proximidades do campus do Cabula, em Salvador.

Em nota, a instituição informou que a decisão foi tomada após a situação atingir a área da universidade, com pessoas adentrando o campus durante a ocorrência.

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“A decisão ocorreu em função de terem adentrado o campus e diante da situação precisamos prezar pela segurança da comunidade universitária”, destacou a Uneb.

A universidade acrescentou ainda que a reitoria busca mais informações junto aos órgãos de segurança pública e espera a normalização das atividades acadêmicas nesta sexta-feira, 10.

O que diz a PM

Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM) realizavam patrulhamento intensificado na localidade conhecida como Jardim Oliveira, no bairro do Cabula, quando flagraram um grupo de homens armados traficando drogas.

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De acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os policiais ao perceberem a aproximação das equipes e fugiram por uma área de mata. Durante as buscas, os militares apreenderam porções de maconha, cocaína e dois celulares.

Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. O policiamento segue reforçado na região.

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