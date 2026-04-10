POLÍCIA
Mulher é vítima de violência sexual em condomínio residencial de Camaçari
Vítima foi abordada ao sair para o trabalho; caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da cidade
Por Luan Julião
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Uma mulher de 43 anos foi vítima de violência sexual na manhã desta sexta-feira, 10, no Condomínio Algarobas, localizado no bairro Santa Maria, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com relatos de moradores, a vítima seguia para o trabalho quando foi abordada por dois homens. Ela foi levada para uma área mais isolada do conjunto residencial, onde o crime teria ocorrido. Após o episódio, a mulher procurou atendimento e foi encaminhada à delegacia para registro da ocorrência.
O caso gerou forte repercussão entre os moradores do condomínio, que se mobilizaram ao longo do dia para discutir medidas de segurança e cobrar providências diante da violência.
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Em nota, a Polícia Civil informou que o crime é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Camaçari. Segundo o órgão, diligências estão em andamento com o objetivo de identificar e prender o autor.
Há ainda a informação de que a vítima conseguiu reconhecer ao menos um dos suspeitos, que seria morador da região, o que pode auxiliar no avanço das investigações.
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