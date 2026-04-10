Mulher é vítima de violência sexual em condomínio residencial de Camaçari

Crime aconteceu em área comum do condomínio e é investigado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Uma mulher de 43 anos foi vítima de violência sexual na manhã desta sexta-feira, 10, no Condomínio Algarobas, localizado no bairro Santa Maria, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com relatos de moradores, a vítima seguia para o trabalho quando foi abordada por dois homens. Ela foi levada para uma área mais isolada do conjunto residencial, onde o crime teria ocorrido. Após o episódio, a mulher procurou atendimento e foi encaminhada à delegacia para registro da ocorrência.

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O caso gerou forte repercussão entre os moradores do condomínio, que se mobilizaram ao longo do dia para discutir medidas de segurança e cobrar providências diante da violência.

Em nota, a Polícia Civil informou que o crime é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Camaçari. Segundo o órgão, diligências estão em andamento com o objetivo de identificar e prender o autor.

Há ainda a informação de que a vítima conseguiu reconhecer ao menos um dos suspeitos, que seria morador da região, o que pode auxiliar no avanço das investigações.