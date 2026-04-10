O que fazer quando um parente desaparece? Veja orientações da Polícia Civil

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Casos de desaparecimento são mais comuns do que deveriam em Salvador. Um dos mais recentes é o de um idoso de 76 anos, identificado como José Alves Pereira, o “Seu Dedé”, que está desaparecido há mais de uma semana.
Por isso, uma pergunta se forma: “Como agir quando um parente desaparece?”.
As principais orientações da Polícia Civil em casos de desaparecimento de familiares são:
- Manter a calma;
- Procurar na vizinhança, na casa de conhecidos e em locais de uso rotineiro;
- Caso não seja encontrado, a notícia do desaparecimento deverá ser feita presencialmente na Delegacia de Polícia, por um parente, cônjuge ou companheiro da pessoa desaparecida.
O que é um desaparecimento?
Antes do início do passo a passo de como manejar um desaparecimento, primeiro é preciso saber o que é um desaparecimento.
De acordo com a legislação brasileira, desaparecido é “todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa de seu desaparecimento, até que sua recuperação e identificação tenham sido confirmadas por vias físicas ou científicas.”
Como informar um desaparecimento à polícia
Com isso em mente, entra em ação a fase de denúncia de um caso de desaparecimento.
Para registrar o desaparecimento de uma pessoa, o familiar, cônjuge ou companheiro deve acessar o portal da Delegacia Virtual e fazer login com o perfil do gov.br.
Após isso, a pessoa deve:
- Selecionar o estado onde o caso ocorreu;
- Checar se a denúncia está dentro das regras do portal;
- Selecionar que deseja comunicar um desaparecimento;
- Autenticar o perfil com a conta do gov.br;
- Preencher o questionário com dados do desaparecido e da ocorrência.
Em casos de denúncias presenciais, o denunciante precisa ir à unidade do DPP (Delegacia de Proteção à Pessoa) com informações para identificação do desaparecido, como:
- Características físicas (idade; altura; peso; cor da pele; dos olhos; cabelo etc.);
- Cicatrizes, tatuagens, piercings, próteses etc.;
- Doenças físicas ou mentais;
- Último local onde a pessoa foi vista;
- Dados do aparelho celular (nota fiscal, caixa do aparelho etc.);
- Contexto em que ocorreu o desaparecimento.
A unidade do DPP fica na Avenida Dorival Caymmi, nº 15649, Itapuã, CEP: 41.635-150, Salvador, Bahia.
Além disso, é ideal que a pessoa organize informações sobre os últimos acontecimentos relacionados à pessoa que possam ser úteis na busca, como:
- brigas;
- envolvimento afetivo;
- crença religiosa;
- amizades;
- depressão;
- transtornos psicológicos.
Além disso, caso o desaparecido seja um estudante, verificar cadernos escolares e o computador para encontrar algum indício que possa auxiliar na busca.
Prazo de 24 horas é verdade?
De acordo com a Polícia Civil, não é necessário esperar um prazo de 24 horas para noticiar o desaparecimento.
Além disso, a corporação reforça que, quanto mais rápido as buscas iniciarem, maiores as chances de localização e reencontro da pessoa desaparecida.
Divulgação do desaparecido
Após o registro do desaparecimento, a pessoa que registrou pode divulgar o caso no próprio portal da Polícia Civil.
Para isso, é necessário acessar o portal de “Desaparecidos” da Polícia Civil e ir na aba de “Divulgar”.
Neste endereço, haverá um questionário que vai requerer alguns dados do solicitante e do desaparecido; basta preenchê-lo, que o caso já vai estar sendo divulgado.
Auxílio na busca
Todos os passos anteriores cumpridos, a fase de busca é iniciada, e é importante que a família auxilie neste momento, como procurando em unidades de saúde e órgãos públicos.
- Realizar buscas em unidades hospitalares;
- Buscar contato com o setor de Assistência Social;
- Comparecer ao IML (Instituto Médico Legal) para descartar o óbito, já que a pessoa desaparecida pode ter entrado sem identificação.
Informação de pessoa desaparecida
Caso outra pessoa tenha alguma informação sobre uma pessoa desaparecida, ela pode ajudar nas buscas utilizando o portal de “Desaparecidos” da Polícia Civil.
Basta ir à aba de “Contatos” e preencher o formulário de pessoa desaparecida.
Além do formulário, nesta aba ainda contam:
- Endereço do DPP: Avenida Dorival Caymmi, nº 15649, Itapuã, CEP: 41.635-150 - Salvador - Bahia;
- E-mail: [email protected];
- WhatsApp: +55 71 9 9631-6538;
- Telefone: +55 71 3116-0124
A delegacia funciona de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 14 às 18h.
Reencontro e baixa de ocorrência
Com o paradeiro da pessoa desaparecida identificado, o comunicante deve retornar a delegacia onde o boletim de ocorrência foi registrado e solicitar a devida baixa.
Isto também deve ser feito na Delegacia Virtual caso a denúncia tenha sido feita por lá.
Isso evita que as buscas continuam mesmo que a pessoa já tenha sido encontrada.
O que fazer imediatamente se um parente desaparecer?É essencial manter a calma e começar a procurar na vizinhança e na casa de amigos. Se a pessoa não for encontrada, registre o desaparecimento presencialmente na Delegacia de Polícia.
É necessário esperar 24 horas para registrar um desaparecimento?Não, a Polícia Civil afirma que não é preciso esperar 24 horas. Quanto mais cedo você registrar, maiores são as chances de localizar a pessoa desaparecida.
Como posso registrar um desaparecimento online?Acesse o portal da Delegacia Virtual, faça login com seu perfil do gov.br, e siga os passos para comunicar o desaparecimento, incluindo detalhes do desaparecido.
Quais informações são necessárias para registrar um desaparecimento?Você deve fornecer características físicas, o último local visto, e informações relevantes sobre a pessoa desaparecida, como problemas de saúde e contexto do desaparecimento.
Como posso ajudar na busca por uma pessoa desaparecida?Procure em unidades de saúde, contate assistência social e vá ao IML para descartar a hipótese de óbito. Utilize também o portal da Polícia Civil para divulgar informações.
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