O que fazer quando um parente desaparece? Veja orientações da Polícia Civil

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Casos de desaparecimento são mais comuns do que deveriam em Salvador. Um dos mais recentes é o de um idoso de 76 anos, identificado como José Alves Pereira, o “Seu Dedé”, que está desaparecido há mais de uma semana.

Por isso, uma pergunta se forma: “Como agir quando um parente desaparece?”.

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As principais orientações da Polícia Civil em casos de desaparecimento de familiares são:

Manter a calma;

Procurar na vizinhança, na casa de conhecidos e em locais de uso rotineiro;

Caso não seja encontrado, a notícia do desaparecimento deverá ser feita presencialmente na Delegacia de Polícia, por um parente, cônjuge ou companheiro da pessoa desaparecida.

O que é um desaparecimento?

Antes do início do passo a passo de como manejar um desaparecimento, primeiro é preciso saber o que é um desaparecimento.

De acordo com a legislação brasileira, desaparecido é “todo ser humano cujo paradeiro é desconhecido, não importando a causa de seu desaparecimento, até que sua recuperação e identificação tenham sido confirmadas por vias físicas ou científicas.”

Como informar um desaparecimento à polícia

Com isso em mente, entra em ação a fase de denúncia de um caso de desaparecimento.

Para registrar o desaparecimento de uma pessoa, o familiar, cônjuge ou companheiro deve acessar o portal da Delegacia Virtual e fazer login com o perfil do gov.br.

Após isso, a pessoa deve:

Selecionar o estado onde o caso ocorreu;

Checar se a denúncia está dentro das regras do portal;

Selecionar que deseja comunicar um desaparecimento;

Autenticar o perfil com a conta do gov.br;

Preencher o questionário com dados do desaparecido e da ocorrência.

Em casos de denúncias presenciais, o denunciante precisa ir à unidade do DPP (Delegacia de Proteção à Pessoa) com informações para identificação do desaparecido, como:

Características físicas (idade; altura; peso; cor da pele; dos olhos; cabelo etc.);

Cicatrizes, tatuagens, piercings, próteses etc.;

Doenças físicas ou mentais;

Último local onde a pessoa foi vista;

Dados do aparelho celular (nota fiscal, caixa do aparelho etc.);

Contexto em que ocorreu o desaparecimento.

A unidade do DPP fica na Avenida Dorival Caymmi, nº 15649, Itapuã, CEP: 41.635-150, Salvador, Bahia.

Passo a passo para buscar uma pessoa desaparecida | Foto: Divulgação | Polícia Civil

Além disso, é ideal que a pessoa organize informações sobre os últimos acontecimentos relacionados à pessoa que possam ser úteis na busca, como:

brigas;

envolvimento afetivo;

crença religiosa;

amizades;

depressão;

transtornos psicológicos.

Além disso, caso o desaparecido seja um estudante, verificar cadernos escolares e o computador para encontrar algum indício que possa auxiliar na busca.

Prazo de 24 horas é verdade?

De acordo com a Polícia Civil, não é necessário esperar um prazo de 24 horas para noticiar o desaparecimento.

Além disso, a corporação reforça que, quanto mais rápido as buscas iniciarem, maiores as chances de localização e reencontro da pessoa desaparecida.

Divulgação do desaparecido

Após o registro do desaparecimento, a pessoa que registrou pode divulgar o caso no próprio portal da Polícia Civil.

Para isso, é necessário acessar o portal de “Desaparecidos” da Polícia Civil e ir na aba de “Divulgar”.

Neste endereço, haverá um questionário que vai requerer alguns dados do solicitante e do desaparecido; basta preenchê-lo, que o caso já vai estar sendo divulgado.

Questionário de desaparecidos | Foto: Divulgação | Polícia Civil

Auxílio na busca

Todos os passos anteriores cumpridos, a fase de busca é iniciada, e é importante que a família auxilie neste momento, como procurando em unidades de saúde e órgãos públicos.

Realizar buscas em unidades hospitalares;

Buscar contato com o setor de Assistência Social;

Comparecer ao IML (Instituto Médico Legal) para descartar o óbito, já que a pessoa desaparecida pode ter entrado sem identificação.

Informação de pessoa desaparecida

Caso outra pessoa tenha alguma informação sobre uma pessoa desaparecida, ela pode ajudar nas buscas utilizando o portal de “Desaparecidos” da Polícia Civil.

Basta ir à aba de “Contatos” e preencher o formulário de pessoa desaparecida.

Questionário de informações para pessoas desaparecidas | Foto: Divulgação | Polícia Civil

Além do formulário, nesta aba ainda contam:

Endereço do DPP: Avenida Dorival Caymmi, nº 15649, Itapuã, CEP: 41.635-150 - Salvador - Bahia;

Avenida Dorival Caymmi, nº 15649, Itapuã, CEP: 41.635-150 - Salvador - Bahia; E-mail: [email protected];

[email protected]; WhatsApp: +55 71 9 9631-6538;

+55 71 9 9631-6538; Telefone: +55 71 3116-0124

A delegacia funciona de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 14 às 18h.

Reencontro e baixa de ocorrência

Com o paradeiro da pessoa desaparecida identificado, o comunicante deve retornar a delegacia onde o boletim de ocorrência foi registrado e solicitar a devida baixa.

Isto também deve ser feito na Delegacia Virtual caso a denúncia tenha sido feita por lá.

Isso evita que as buscas continuam mesmo que a pessoa já tenha sido encontrada.