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POLÍCIA

Ataque a tiros em lava jato termina com jovem executado em Simões Filho

Criminosos chegaram em um carro e efetuaram diversos disparos contra a vítima

Luan Julião
Por

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Autoria e a motivação do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.
Autoria e a motivação do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil. -

Um jovem identificado preliminarmente como Matheus foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira, 10, em um lava jato localizado na Rua Monte Pascoal, no bairro CIA II, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações preliminares, os autores do crime chegaram ao local em um carro. Em seguida, desceram do veículo, sacaram armas de fogo e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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A Polícia Militar da Bahia informou que agentes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência de um homem morto por disparos de arma de fogo na região.

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Em nota, a corporação detalhou a ação:

“A Polícia Militar da Bahia informa que, na tarde desta quinta-feira (10), policiais militares da 22ª CIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de um homem morto, vítima de disparos de arma de fogo, na Rua Monte Pascoal, CIA II, em Simões Filho.”

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A autoria e a motivação do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.

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