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POLÍCIA

Adolescente de 12 anos desaparece após sair para escola em Camaçari

Jovem não retornou para casa após sair para a escola e não fez mais contato com a família

Luan Julião
Por

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Nicolle Eloise Vasconcelos Santana, de 12 anos
Nicolle Eloise Vasconcelos Santana, de 12 anos -

Uma adolescente de 12 anos está sendo procurada pela família após desaparecer na Região Metropolitana de Salvador. Nicolle Eloise Vasconcelos Santana foi vista pela última vez na manhã da última quarta-feira, 8, depois de sair de casa para ir à escola, no bairro de Catu de Abrantes, em Camaçari.

Desde então, a jovem não retornou para casa nem fez contato com familiares, o que tem gerado apreensão e mobilização por informações que possam ajudar a localizá-la.

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O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Catu. Segundo a corporação, a mãe da adolescente já foi ouvida e as buscas estão em andamento.

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A linha de investigação considera o trajeto que a menina faria até a escola como ponto central para entender o que pode ter acontecido. Equipes realizam diligências na região e apuram possíveis informações que levem ao paradeiro da adolescente.

A polícia pede a colaboração da população e reforça que qualquer informação pode ser fundamental para o avanço das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou em qualquer unidade policial.

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