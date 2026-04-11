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CRIME

Passageiro é morto por motorista após vomitar durante corrida

A vítima abriu a porta do veículo duas vezes para evacuar

Franciely Gomes
Por

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O crime aconteceu em frente a um bar
O crime aconteceu em frente a um bar -

Um homem de 26 anos foi morto por um motorista de aplicativo na madrugada desta sexta-feira, 10, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O crime teria sido ocasionado após a vítima, identificada como Jonatas Francisco Leite Lima, abrir a porta do veículo duas vezes para vomitar.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), o suspeito, identificado Carlos Augusto Coelho da Silva, de 43 anos, proferiu golpes de canivete na barriga da vítima durante uma discussão.

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O momento da briga foi gravado por câmeras de segurança espalhadas pelo local, que exibiram uma troca de socos entre o motorista, a vítima e um outro passageiro, que estava acompanhando o amigo na corrida.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial (DP) de São Bernardo e o motorista foi indiciado por homicídio. Ele chegou a fugir da cena do crime, mas foi encontrado com o carro na Rua Austrália, a 2 quilômetros de distância do local.

Em seu depoimento, Carlos alegou que agiu em legítima defesa e que o canivete pertencia ao passageiro, que o retirou da cintura e o ameaçou, mas acabou perdendo o item para ele, ferindo o rapaz para se defender.

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Motorista Polícia São Paulo

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