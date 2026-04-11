Passageiro é morto por motorista após vomitar durante corrida

O crime aconteceu em frente a um bar - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um homem de 26 anos foi morto por um motorista de aplicativo na madrugada desta sexta-feira, 10, em São Bernardo do Campo, São Paulo. O crime teria sido ocasionado após a vítima, identificada como Jonatas Francisco Leite Lima, abrir a porta do veículo duas vezes para vomitar.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), o suspeito, identificado Carlos Augusto Coelho da Silva, de 43 anos, proferiu golpes de canivete na barriga da vítima durante uma discussão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O momento da briga foi gravado por câmeras de segurança espalhadas pelo local, que exibiram uma troca de socos entre o motorista, a vítima e um outro passageiro, que estava acompanhando o amigo na corrida.

Motorista de aplicativo mata passageiro após discussão em SP .



Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/Yp91ebhlNz — Jornal O Dia (@jornalodia) April 11, 2026

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial (DP) de São Bernardo e o motorista foi indiciado por homicídio. Ele chegou a fugir da cena do crime, mas foi encontrado com o carro na Rua Austrália, a 2 quilômetros de distância do local.

Em seu depoimento, Carlos alegou que agiu em legítima defesa e que o canivete pertencia ao passageiro, que o retirou da cintura e o ameaçou, mas acabou perdendo o item para ele, ferindo o rapaz para se defender.