27ª edição da Feijoada ao Mar celebra tradição e gastronomia na Arena A TARDE

27ª edição da Feijoada ao Mar - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A 27ª edição da Feijoada ao Mar movimenta a Arena A TARDE neste sábado, em Salvador, reafirmando o lugar do evento no calendário social da cidade. Conhecida por unir gastronomia, música e encontros marcados pela memória afetiva, a festa mantém a proposta de celebrar o lifestyle baiano com sofisticação e clima descontraído.

A programação musical conta com trio elétrico e apresentações de Pierre Onasse e da banda Cheiro de Amor, que conduzem o público por um repertório que atravessa gerações. Idealizada pela jornalista July Isensee, que morreu em 2022, a feijoada segue sendo realizada sob a organização da colunista e promoter Alexandra Isensee, responsável por dar continuidade ao evento.

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“A Feijoada ao Mar chega à sua 27ª edição renovada, mas com a mesma essência que a consagrou. Pensamos em cada detalhe para proporcionar uma experiência ainda mais especial, com novidades no formato, no espaço e na data, sempre valorizando a boa música, a gastronomia e os encontros que fazem desse evento algo único”, comenta Alexandra.

A gastronomia é um dos pontos centrais da festa. Em formato open food, o cardápio inclui feijoada completa e outras opções assinadas pelo chef Gabriel Dalcom. A proposta reforça a combinação entre qualidade e variedade, característica já associada ao evento.

| Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A ambientação, assinada por Luisinho Bastos, traz como tema o samba, destacando um dos ritmos mais representativos da cultura brasileira, além de referências à Copa do Mundo.

Tradição que atravessa décadas

Para quem frequenta o evento desde o início, a transição para a nova gestão e o novo espaço mantém o selo de qualidade. A atriz Neusa Borges, figura emblemática da festa, celebrou o reencontro.

“Eu sou das primeiras feijoadas quando era na área verde do Otto, muitos anos e anos, eu estava sempre presente. Sempre vai ser, e é a feijoada da July. Hoje eu tive uma surpresa, eu já estou uma ‘nega véia’ e pessoas que eu conheci há anos, passaram por mim, olhavam e eu me perguntava ‘o que eh faço, conheço, não conheço, da onde que eu conheço?’. Nada é como ontem. O futuro é hoje. Estou amando estar aqui, vendo o trabalho do Pierre no trio, um amigo de anos. E estou esperando a minha amiga do Cheiro de Amor”, destaca.

Neusa Borges | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães, também reforçou a relevância do evento para o setor cultural da cidade.

“Mais um ano na Feijoada ao Mar desse evento, que tem uma tradição. Esse ano já passou por aqui o verão da cidade, mas continua sendo uma grande tradição para nossa cultura. Eu devo ter já mais de 20 feijoadas ao mar, desde a época da nossa querida July, essa referência do jornalismo, aqui principalmente, aqui nesse berço que é o Jornal A TARDE. É uma honra estar mais um ano nesse sucesso dessa Arena A TARDE, nesse espaço fantástico de eventos da cidade de Salvador. Esse espaço traz grandes nomes e hoje também como nosso Pierre Onassis e Cheiro de Amor. Que venha muito mais Feijoadas ao Mar, porque esse espaço venda muita cultur e traga muito turista para nossa cidade”, comemora.

A médica Analuzia Moscosco também destacou a saudade e a boa fase do evento.“Essa é a minha 27ª feijoada, eu fui desde a primeira. Uma experiência ótima ter mudado, porque toda a mudança traz uma parte boa, e eu lembro que a primeira que começou lá no Otto. Sempre uma saudade enorme de July, que era uma pessoa amada e querida por todos nós”, diz

Sucesso de gestão e público

A continuidade do trabalho sob a liderança de Alexandra Isensee foi elogiada por veteranos como Wildema Gouveia. “O espaço dessa vez eu adorei, achei muito aconchegante, muito legal, ótimo. A organização não podia ser diferente porque é legado de July, e com Alexandra vai continuar o mesmo padrão. Amei estar participando dessa festa maravilhosa, linda, eu tenho certeza que vai ser só um sucesso”, celebra.

O médico Glauber Branco, ao lado da esposa Claudia Lacerda, reforçou a importância histórica da festa. “Feijoada ao Mar é um evento histórico da cidade de Salvador que tem tradição. Começou lá atrás com dona Julieta e Alexandra continua perpetuando o sucesso com muita competência e de forma magistral. Nos do Núcleo GAB estamos aqui apoiando a cada ano e cada dia melhor”, ressalta.

| Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A renovação do público também é visível, como relata a ginecologista Dra. Janine Barradas. “Minha primeira vez no evento feijoada ao mar. Estou achando maravilhoso. O espaço maravilhoso, a comida maravilhosa, a banda também, o ambiente também, o ambiente familiar, super confortável. Amei. Virei de novo”, completa.

Ao longo das edições, a Feijoada ao Mar já recebeu nomes como Carlinhos Brown, Alexandre Peixe, Filhos de Jorge e Irmãos Macedo.

Confira fotos do evento: