Presidente da CBPM aponta desafios e oportunidades das terras raras no Bahia Export 2026

- Foto: Jefferson Peixoto/Divulgação/Bahia Export

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participou do Fórum Estadual de Infraestrutura de Transportes, Energia e Mineração – Bahia Export 2026, realizado pelo Grupo Brasil Export, nos dias 9 e 10 de abril, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador.

Durante o evento, o presidente da CBPM, Henrique Carballal, foi um dos destaques da programação, com uma palestra especial sobre o potencial da Bahia para terras raras, minerais estratégicos fundamentais para a transição energética e para o desenvolvimento de tecnologias de alta performance.

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Desmistificando as terras raras

Ao abordar o tema, o presidente chamou atenção para a necessidade de ampliar o entendimento sobre o que são, de fato, os Elementos de Terras Raras (ETR) e como o Brasil pode se posicionar nesse cenário. “Existe uma incompreensão do que são terras raras, para que servem e de que forma a gente pode se apropriar desse processo”, afirmou.

Carballal alertou ainda para equívocos recorrentes no debate público. “Muita gente está confundindo e tratando terras raras como se fossem o petróleo do Brasil, o que é uma leitura equivocada”, declarou.

Conceito e relevância

De acordo com o presidente da estatal baiana, terras raras são, na verdade, um conjunto de elementos químicos metálicos com aplicações altamente estratégicas. “Terras raras não são nem terras e nem raras. São 17 elementos químicos, com características específicas, utilizados em diversas tecnologias”, pontuou. Segundo ele, esses elementos são encontrados na natureza, geralmente associados a minerais como argilas iônicas e monazita, e seu aproveitamento exige conhecimento técnico, desenvolvimento tecnológico e integração com cadeias produtivas.

O presidente da CBPM ressaltou ainda que a Bahia reúne condições geológicas privilegiadas e vem se consolidando como uma das principais fronteiras minerais do país, com capacidade de atrair investimentos e ampliar sua relevância no cenário global, especialmente no contexto da economia verde.