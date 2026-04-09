Bahia lidera corrida por terras raras e entra no radar de potências estrangeiras

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A corrida global por terras raras — minerais essenciais para tecnologia, energia limpa e defesa — ganhou um novo protagonista: a Bahia. Com cerca de 40% das áreas de pesquisa do país, o estado se tornou o principal polo brasileiro desses elementos estratégicos e começa a chamar atenção internacional.

O avanço não é apenas geológico, mas também econômico. Segundo levantamento do Serviço Geológico do Brasil, a Bahia reúne diferentes ambientes favoráveis à formação desses minerais, o que amplia as chances de exploração em larga escala.

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Na prática, isso coloca a Bahia no centro de uma disputa global dominada por poucos países.

O que você vai ler nesta reportagem A Bahia possui cerca de 40% das áreas de pesquisa em terras raras do Brasil, posicionando-se como um polo estratégico no mercado global.

Regiões como Jequié e o Vale do Jiquiriçá concentram depósitos com altos teores de terras raras, atraindo investimento de empresas, especialmente da Austrália e EUA.

Diferentes tipos de mineralizações, como argilas iônicas e rocha dura, destacam a Bahia devido a suas altas concentrações de elementos valorizados, superando padrões globais.

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) mapeia áreas promissoras, facilitando o acesso para empresas e buscando transformar a verticalização da exploração na Bahia.

Bahia desponta como player global

O volume de projetos já coloca o estado em uma posição de destaque nacional — e com potencial internacional. Em entrevista ao A TARDE, o diretor técnico da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Williame Cocentino, detalhou os números.

“A Bahia é o estado com o maior número de pesquisas em terras raras no Brasil. Hoje cerca de 40% das áreas de pesquisas em terras raras do Brasil está na Bahia", declarou.

Segundo o diretor, "os resultados que essas pesquisas vêm entregando mostram que o potencial é (da Bahia) se tornar um player importante no Brasil e no mundo também”.

Mesmo com grande parte dos projetos ainda em fase inicial, o volume de áreas estudadas já indica uma mudança de patamar para o estado.

Brasil como uma das principais reservas de Terras Raras | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Vale do Jiquiriçá e Jequié: o coração dessa nova economia



Hoje, o epicentro das terras raras na Bahia está no interior do estado, especialmente na região de Jequié e no Vale do Jiquiriçá.

De acordo com o diretor da CBPM, os principais berços das terras raras baianas estão concentrados nas regiões.

"Diversas empresas, sobretudo australianas, vêm reportando valores de teores muito elevados, muito acima da média normal de depósito”, declarou Williame Cocentino.

Essas áreas concentram projetos com resultados considerados excepcionais para o padrão global, com presença de depósitos de alto valor econômico.

O diferencial competitivo da Bahia

Um dos pontos que mais chama atenção de investidores é a variedade de depósitos encontrados no estado — algo raro fora de grandes potências minerais.

“Existem vários tipos de mineralizações e as terras raras ficam associadas ao que a gente chama de argilas iônicas, e outro tipo é de rocha dura, que é a rocha primária com teor mais elevado”

No caso da Bahia, os dois modelos aparecem de forma relevante.

Principais tipos de depósitos:

Argila iônica

Terras raras adsorvidas em solos argilosos

Extração mais simples e menor impacto

Modelo dominante na China

Rocha dura

Depósitos primários de alta concentração

Maior complexidade de processamento

Alto valor econômico

E o dado que mais impressiona o mercado: “Os teores de rochas duras estão acima de 10.000, enquanto a maioria dos depósitos no mundo fica entre 1.000 e 3.000 PPM”, afirmou o especialista.

Reservas de terras raras na Bahia ganham destaque nacional | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um mapa mineral que vai do litoral ao interior



A mineração no estado não se limita a uma única região. Os estudos do SGB e dados da Agência Nacional de Mineração mostram um território amplo e diversificado.

Principais polos de pesquisa e exploração:

Complexo de Jequié / Vale do Jiquiriçá

Principal frente de exploração

Municípios: Ubaíra, Jiquiriçá, Amargosa, Itagi

Presença de argila iônica e rocha dura

Projeto Lagoa Real

Terras raras associadas ao urânio

Faixa Araçuaí

Depósitos ligados a granitos alcalinos e pegmatitos

Cráton do São Francisco (borda leste)

Estruturas geológicas antigas e promissoras

Extremo sul (Prado e Alcobaça)

Areias pesadas com monazita

Projetos em fase de pesquisa

Sobre essa diversidade, o diretor da CBPM destaca que “a diversidade mineral da Bahia ajuda nesse tipo de mineralização”.

Quais são os elementos das terras raras

As chamadas terras raras formam um grupo de 17 elementos químicos fundamentais para a tecnologia moderna.

Terras raras leves:

Lantânio (La)

Cério (Ce)

Praseodímio (Pr)

Neodímio (Nd)

Promécio (Pm)

Samário (Sm)

Európio (Eu)

Escândio (Sc)

Ítrio (Y)

Terras raras pesadas:

Gadolínio (Gd)

Térbio (Tb)

Disprósio (Dy)

Hólmio (Ho)

Érbio (Er)

Túlio (Tm)

Itérbio (Yb)

Lutécio (Lu)

Entre eles, neodímio, térbio e disprósio estão entre os mais valorizados, usados em motores elétricos, turbinas eólicas e equipamentos de alta tecnologia.

Elementos na tabela periódica | Foto: Reprodução

Empresas e capital estrangeiro na Bahia



A exploração de Terras Raras já atrai empresas internacionais, especialmente da Austrália e dos Estados Unidos, interessadas em diversificar a cadeia global — hoje concentrada na Ásia. O foco atual está em pesquisar, não em extrair.

“Tem uma empresa americana no extremo sul do estado além de outras empresas australianas atuando na região”, afirmou Cocentino.

O movimento acompanha uma tendência mundial: reduzir a dependência da China no fornecimento desses minerais.



O papel da CBPM

A estratégia da Bahia, através da CBPM, passa por organizar e facilitar o acesso às áreas com potencial mineral. “A gente encontra a área de pesquisa [...] e oferta pra iniciativa privada através de licitação [...] para diminuir o risco do investidor”

Na prática, isso significa mapear regiões promissoras e atrair empresas com maior segurança jurídica e técnica.



Verticalização: o plano para mudar a economia baiana

Mais do que extrair, o objetivo é transformar. “A gente tá buscando o máximo é a verticalização do processo”, declarou Williame

A proposta é simples — mas estratégica: deixar de exportar minério bruto e passar a processar esses materiais dentro da Bahia.

Isso inclui:

produção de óxidos de terras raras

desenvolvimento industrial local

geração de empregos qualificados

integração com energia e logística

O que está em jogo?

As terras raras são consideradas o “ouro invisível” da economia moderna. Estão presentes em praticamente todas as tecnologias que definem o século 21:

carros elétricos

energia renovável

chips e inteligência artificial

equipamentos militares

eletrônicos de consumo

Com reservas relevantes, diversidade geológica e avanço nas pesquisas, a Bahia deixa de ser apenas promessa e passa a ocupar posição estratégica no tabuleiro global.

Se conseguir transformar esse potencial em indústria, o estado pode não apenas crescer — mas mudar de lugar na economia mundial.