Sem EUA e China: Brasil e Índia selam pacto bilionário por terras raras

Cerimônia de troca de atos assinados com o Governo da Índia - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O Brasil e a Índia oficializaram neste sábado, 21, um acordo estratégico voltado ao fornecimento de minerais críticos e terras raras — insumos considerados a espinha dorsal da tecnologia moderna. O anúncio foi feito em Nova Délhi pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo informações divulgadas pelo G1, a cooperação mira garantir base produtiva para semicondutores, baterias e equipamentos de alta complexidade. Na prática, trata-se de assegurar matéria-prima e estrutura industrial para setores estratégicos da economia digital.

O que são as terras raras e por que elas valem tanto?

Os Elementos Terras Raras (ETRs) formam um grupo de 17 elementos químicos com propriedades semelhantes. São eles os 15 lantanídeos, além do escândio (Sc) e do ítrio (Y).

Entre os mais valorizados pela indústria estão neodímio, praseodímio, térbio e disprósio, amplamente utilizados na produção de ímãs de alto desempenho — componentes essenciais para motores elétricos, turbinas eólicas, robótica e equipamentos de alta precisão.

Apesar do nome, esses minerais não são exatamente raros na natureza. O que os torna estratégicos é a complexidade da extração e do processamento, além do papel central que exercem no desenvolvimento tecnológico e na transição energética.

Lista dos elementos que compõem as terras raras:

Elementos de terras raras leves:

Esses são os elementos que possuem números atômicos menores.

Lantânio (La)

Cério (Ce)

Praseodímio (Pr)

Neodímio (Nd)

Promécio (Pm)

Samário (Sm)

Európio (Eu)

Escândio (Sc)

Ítrio (Y)

Elementos de terras raras pesados:

Esses elementos possuem números atômicos maiores.

Gadolínio (Gd)

Térbio (Tb)

Disprósio (Dy)

Hólmio (Ho)

Érbio (Er)

Túlio (Tm)

Itérbio (Yb)

Lutécio (Lu)

Elementos na tabela periódica | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O que está em jogo na nova aliança



O entendimento vai além da simples extração mineral. A proposta envolve cooperação técnica e investimentos para consolidar uma cadeia produtiva capaz de sustentar:

Mobilidade elétrica e energia limpa: baterias de alta densidade e células para painéis solares;

baterias de alta densidade e células para painéis solares; Eletrônicos de consumo: peças fundamentais para smartphones e dispositivos de última geração;

peças fundamentais para smartphones e dispositivos de última geração; Defesa e setor aeroespacial: ligas metálicas especiais usadas em motores aeronáuticos e sistemas militares.

O governo brasileiro defende que o país precisa deixar de atuar apenas como fornecedor de matéria-prima bruta e passar a processar esses minerais internamente, agregando valor e tecnologia ao produto final.

Infraestrutura para IA e indústria 4.0



A assinatura ocorreu durante uma agenda ligada a discussões globais sobre Inteligência Artificial — reforçando que não existe IA sem infraestrutura física. Data centers, chips e sistemas de processamento dependem diretamente desses insumos estratégicos.

Para a Índia, o acordo representa uma tentativa de reduzir vulnerabilidades na cadeia tecnológica global, hoje fortemente concentrada na China, que domina o refino de terras raras. Modi afirmou que o entendimento contribui para a construção de “cadeias de suprimento resilientes” em um cenário de tensões geopolíticas.

O Brasil entra na equação como potência mineral, detentor da segunda maior reserva mundial de terras raras, ampliando seu papel em uma disputa que envolve tecnologia, energia e soberania industrial.

Comércio em expansão e nova rota asiática

A parceria também acompanha o crescimento das trocas comerciais entre os dois países, que ultrapassaram US$ 15 bilhões em 2025. A meta agora é alcançar US$ 20 bilhões até 2030, com protagonismo dos setores de inovação e energia renovável.

Após a agenda em Nova Délhi, a comitiva brasileira segue para a Ásia Oriental. Está prevista reunião com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung e participação em fórum empresarial dedicado a semicondutores e eletrônicos — movimento que sinaliza a intenção de atrair novos investimentos para o parque industrial brasileiro.

Brasil como uma das principais reservas de Terras Raras | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Onde estão as terras raras no Brasil?



Levantamentos do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e da Agência Nacional de Mineração (ANM) indicam que os principais recursos estão concentrados em Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia e Sergipe.

Entre esses estados, a Bahia vem ganhando protagonismo por apresentar altos teores de óxidos de terras raras e projetos com potencial de impacto econômico relevante.