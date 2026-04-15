OPERAÇÃO SANTA HERMANDAD
Envolvido em morte de indígena em aldeia na Bahia é preso
Vítima foi assassinada em 10 de março e, no mesmo dia, houve tentativa de homicídio contra outro indígena
Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira, 15, por envolvimento na morte e tentativa de homicídio dos indígenas Vítor Braga Braz e Roniele Pereira. Os crimes ocorreram em 10 de março, nas imediações da Aldeia Terra Vista (Terra Indígena Barra Velha), no município Prado, no sul da Bahia.
A prisão ocorreu durante a Operação Santa Hermandad, deflagrada pela Polícia Federal. Na ocasião, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Salvador, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Medeiros Neto e Porto Seguro.
O investigado foi preso por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso proibido. A ação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia e da Força Nacional.
Conflito territorial
Segundo as investigações, o episódio está inserido em um contexto de conflitos relacionados a direitos territoriais indígenas. Por este motivo, a apuração passou a ser de atribuição da Justiça Federal.
O território em questão é a Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal, que possui 52,7 mil hectares, com abrangência nos municípios de Itabela, Itamaraju, Prado e Porto Seguro.
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Entenda as investigações
Desde então, a Polícia Federal vem conduzindo diligências para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar os responsáveis e reunir elementos probatórios que permitam a responsabilização penal dos envolvidos.
As medidas judiciais têm como objetivo desmobilizar a estrutura criminosa armada, visando ao fortalecimento do conjunto probatório já existente.
Além disso, a ação busca esclarecer a dinâmica dos fatos, bem como eventuais vínculos entre os envolvidos e o episódio criminoso investigado.
De acordo com a Polícia Federal, os elementos informativos reunidos, até o momento, revelam os seguintes indícios:
- Prática de crimes de extrema gravidade;
- Homicídio consumado;
- Tentativa de homicídio;
- Organização criminosa armada.
As investigações seguem em curso e novas diligências poderão ser realizadas conforme o avanço dos trabalhos.
Relembre o crime
Vítor Braga Braz, de 53 anos, foi assassinado a tiros no dia 10 de março, na Aldeia Terra Vista (Terra Indígena Barra Velha), no município Prado, no sul da Bahia.
Durante o ataque, Roniele Pereira também foi baleado, mas não corre risco de morte. Após o caso, dois adolescentes desapareceram, mas foram localizados horas depois.
Na época, outros indígenas habitantes da região acusaram fazendeiros de orquestrarem o ataque, o que não foi confirmado pela polícia.
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