Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO NARCOFLUXO

MC Poze do Rodo é preso pela PF em operação contra lavagem de dinheiro

Durante a ação, também foi preso o MC Ryan SP

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo -

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira, 15, os funkeiros MC Poze do Rodo e MC Ryan SP durante uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro com atuação em vários estados do país.

O mandado contra Poze foi cumprido em sua residência, em um condomínio de luxo no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Já Ryan SP foi detido em Bertioga, no litoral paulista.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem MC Poze do Rodo é preso pela PF em operação contra lavagem de dinheiro
| Foto: Reprodução | Instagram

Leia Também:

Caso Mãe Bernadete: júri condena acusados de matar ialorixá
Idosa é sequestrada por homens armados em bairro nobre de Salvador
Carga de produtos emagrecedores ilegais é apreendida em aeroporto brasileiro

Poze já foi preso anteriormente

Poze já havia sido preso anteriormente, em 2025, pela Polícia Civil do Rio, sob suspeita de apologia ao crime e possível envolvimento com o tráfico de drogas.

O cantor também era investigado por lavar dinheiro do Comando Vermelho (CV). A prisão foi em 29 de maio. Em 3 de junho, ele foi solto, após a Justiça conceder um habeas corpus.

Operação Narcofluxo

A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e decorre de desdobramentos de apurações anteriores que identificaram a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais.

As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

MC Poze MC Poze do Rodo MC Ryan polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
MC Poze do Rodo
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

MC Poze do Rodo
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

MC Poze do Rodo
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

MC Poze do Rodo
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

x