MC Poze do Rodo é preso pela PF em operação contra lavagem de dinheiro

MC Poze do Rodo - Foto: Reprodução | Instagram

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira, 15, os funkeiros MC Poze do Rodo e MC Ryan SP durante uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro com atuação em vários estados do país.

O mandado contra Poze foi cumprido em sua residência, em um condomínio de luxo no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Já Ryan SP foi detido em Bertioga, no litoral paulista.

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Poze já foi preso anteriormente

Poze já havia sido preso anteriormente, em 2025, pela Polícia Civil do Rio, sob suspeita de apologia ao crime e possível envolvimento com o tráfico de drogas.

O cantor também era investigado por lavar dinheiro do Comando Vermelho (CV). A prisão foi em 29 de maio. Em 3 de junho, ele foi solto, após a Justiça conceder um habeas corpus.

Operação Narcofluxo

A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e decorre de desdobramentos de apurações anteriores que identificaram a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais.

As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.