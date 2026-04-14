POLÍCIA
Carga de produtos emagrecedores ilegais é apreendida em aeroporto brasileiro
Produtos vinham da China para o Brasil; produtos estavam em forma de pó para preparo de injetável
Uma carga de aproximadamente uma tonelada de produtos emagrecedores ilegais foi apreendida, nesta terça-feira, 14, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo.
No todo, 700 remessas oriundas da China, que entravam no Brasil de forma ilegal, foram apreendidas por agentes da Receita Federal.
Em nota, o órgão informa que os produtos eram destinados ao emagrecimento, à melhora do sono e para fins estéticos.
A maioria dos produtos estava em formato de pó para preparo injetável e tinham declarações falsas de conteúdo.
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O que é legalizado no Brasil?
No Brasil, uma das substâncias legalizadas atualmente é a tirzepatida, princípio ativo utilizado nesses medicamentos, como o Mounjaro.
Porém, os produtos apreendidos possuíam outras substâncias que não são permitidas para o tratamento emagrecedor, como a retatrutida, ainda em fase experimental para tratar obesidade e diabetes.
De acordo com a Receita Federal, nenhum dos produtos apreendidos possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
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