Carga de produtos emagrecedores ilegais é apreendida em aeroporto brasileiro

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Produtos emagrecedores ilegais apreendidos - Foto: Divulgação | Receita Federal

Uma carga de aproximadamente uma tonelada de produtos emagrecedores ilegais foi apreendida, nesta terça-feira, 14, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo.

No todo, 700 remessas oriundas da China, que entravam no Brasil de forma ilegal, foram apreendidas por agentes da Receita Federal.

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Em nota, o órgão informa que os produtos eram destinados ao emagrecimento, à melhora do sono e para fins estéticos.

A maioria dos produtos estava em formato de pó para preparo injetável e tinham declarações falsas de conteúdo.

O que é legalizado no Brasil?

No Brasil, uma das substâncias legalizadas atualmente é a tirzepatida, princípio ativo utilizado nesses medicamentos, como o Mounjaro.

Porém, os produtos apreendidos possuíam outras substâncias que não são permitidas para o tratamento emagrecedor, como a retatrutida, ainda em fase experimental para tratar obesidade e diabetes.

De acordo com a Receita Federal, nenhum dos produtos apreendidos possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).