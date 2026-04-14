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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é esfaqueado pela própria filha em Lauro de Freitas

Crime ocorreu na madrugada deste terça-feira, 14

Victoria Isabel
Por

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Polícia Militar da Bahia
Polícia Militar da Bahia -

Um homem de 60 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira, 14, no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria sido atingido por golpes de arma branca desferidos pela própria filha.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, a vítima deu entrada em uma unidade hospitalar com ferimentos provocados por arma branca, após uma ocorrência registrada na Rua da Bandeira.

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Ainda de acordo com a PM, foram realizadas rondas e buscas na região para localizar a suspeita, mas ninguém foi preso até o momento. O policiamento foi intensificado na área.

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O caso é investigado pela 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga). A unidade policial realiza diligências para localizar a suspeita, além de oitivas com testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime.

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Tags:

Lauro de Freitas Polícia Civil polícia militar da bahia Tentativa de Homicídio

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