Homem é esfaqueado pela própria filha em Lauro de Freitas

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Polícia Militar da Bahia - Foto: Divulgação | Polícia Militar da Bahia

Um homem de 60 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira, 14, no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria sido atingido por golpes de arma branca desferidos pela própria filha.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, a vítima deu entrada em uma unidade hospitalar com ferimentos provocados por arma branca, após uma ocorrência registrada na Rua da Bandeira.

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Ainda de acordo com a PM, foram realizadas rondas e buscas na região para localizar a suspeita, mas ninguém foi preso até o momento. O policiamento foi intensificado na área.

O caso é investigado pela 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga). A unidade policial realiza diligências para localizar a suspeita, além de oitivas com testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime.