Bahia alcança 7,6 mil armas apreendidas e entra no top 3 do Brasil

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Foram apreendidas 7.633 armas de fogo no ano passado - Foto: Alberto Maraux

A Polícia da Bahia registrou um aumento de 50% no número de armas de fogo apreendidas em 2025 e passou a figurar entre os três estados que mais localizaram armamentos no Brasil. O levantamento considera a comparação entre os dados de 2022 e 2025.

De acordo com as Forças da Segurança Pública, foram apreendidas 7.633 armas de fogo no ano passado, contra 5.097 em 2022. O crescimento é atribuído, principalmente, ao reforço do efetivo, com a contratação de 9.500 policiais, peritos e bombeiro, e à ampliação das ações de inteligência no combate às facções criminosas.

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Entre os armamentos retirados de circulação, chama atenção o número recorde de 138 fuzis apreendidos em 2025.

Segundo o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, os resultados refletem a intensificação das ações integradas.

“Com o reforço do efetivo e seguindo a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência, as Forças Estaduais e Federais intensificaram a repressão qualificada contra o crime organizado, alcançando esse excelente resultado”, afirmou.

| Foto: Alberto Maraux

O secretário destacou ainda que a retirada de armas das ruas contribuiu para a redução das mortes violentas no estado por três anos consecutivos, entre 2023 e 2025. “Seguiremos trabalhando com integração, inteligência e investimentos, promovendo ações cada vez mais qualificadas contra a criminalidade”, completou.