“Expectativa de justiça”: MP prevê condenação de acusados por morte de Mãe Bernadete

Promotor afirma que expectativa do Ministério Público é de “realização de justiça” - Foto: Arte sobre foto de Walisson Braga / Conaq

O júri dos dois acusados pelo assassinato da ialorixá Mãe Bernadete começou nesta segunda-feira, 13, em Salvador, e teve como destaque a manifestação da acusação, que afirmou que o Ministério Público vai sustentar a tese de homicídio qualificado e prevê a condenação dos réus.



Durante a sessão no Fórum Ruy Barbosa, o promotor de Justiça Raimundo Moinhos, responsável pela acusação, detalhou os fundamentos que serão sustentados diante dos jurados e reforçou a confiança na condenação dos réus.

"O Ministério Público vai sustentar, nos moldes da pronúncia, a acusação de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Sem embargo, para o acusado Arielson Santos, de cinco furtos qualificados, qualificadora para a utilização de arma de fogo. "

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Em outro trecho da manifestação, o promotor reforçou a tese da acusação contra os dois réus e destacou o que chamou de consistência do conjunto probatório reunido ao longo da investigação e da instrução processual.

"Com relação a Marílio Santos, a acusação de homicídio qualificado com as mesmas qualificadoras. A expectativa do Ministério Público é muito tranquila. Nós temos certeza de que o lastro probatório foi bem recrudescido durante a instrução, o trabalho primoroso da Polícia Civil e o trabalho também dos integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) durante a instrução. "

Na avaliação do representante do Ministério Público, o cenário do julgamento aponta para a confirmação da denúncia apresentada.

"De forma que o Ministério Público tenha uma expectativa na mais tranquilidade possível de que haverá, sim, a realização de justiça com a condenação dos dois acusados nos moldes do que consta na peça de pronúncia."

Filho de Mãe Bernadete critica estratégia da defesa

Após as manifestações da acusação, o filho da ialorixá, Jurandir Wellington Pacífico, também comentou o andamento do júri e a atuação das partes no julgamento.

"Teve as escutas da testemunha de acusação e do réu. Amanhã, o debate e a sentença."

Ele afirmou ainda acreditar na condenação dos réus e criticou a estratégia da defesa durante o julgamento.

"Minha impressão, pelo que eu vi lá, é que eles vão ser condenados. A defesa o tempo todo tenta salvar a “torre”, o “chefão” que está solto, sem se preocupar com quem está preso e sendo defendido ali, focando apenas em tirar o maquinista da cena do crime. Essa é a preocupação deles. Não existe outra preocupação: querem livrar o Marílio de qualquer jeito. E tudo isso ficou nítido lá. Eles não estão nem aí para o Arielson, para ninguém. Eles querem inocentar o Marílio. Agora está explicado quem foi que pagou esses advogados aí. Sete advogados, irmão, sete."

Jurandir também contestou declarações apresentadas pela defesa sobre o comportamento de um dos réus.

"Ele, primeiro, tinha dado depoimento quando foi pego, mas entrou em contradição em tudo o que disse. E aí ficou mentindo que minha mãe brigava com ele, o que nunca aconteceu, dizendo que era trabalhador, o que nunca foi. O Arielson nunca trabalhou, nunca trabalhou na roça, nem ficava lá."

"E aí foi orientado pela advogada a mentir, né? Todo mundo sabe, quem mora lá sabe que ele nunca foi trabalhador, sempre envolvido com o tráfico, é o que ele fazia."

Por fim, ele reforçou críticas à versão apresentada pela defesa dos acusados.

"Eles também querem dizer que os réus são gente trabalhadora, gente honesta. É só puxar pelo CPF para ver se ele já trabalhou de carteira assinada em algum lugar. Nunca."

Júri começou com atraso e segurança reforçada

O julgamento teve início com atraso na manhã desta segunda-feira. Segundo informações apuradas no local, a demora ocorreu em razão da leitura do processo pelos sete jurados que compõem o Conselho de Sentença.

Inicialmente marcado para o fim de fevereiro, o júri foi adiado a pedido da defesa. A previsão é de que a sessão dure cerca de 12 horas, podendo se estender para terça-feira, 14, caso não seja concluída no mesmo dia.

A segurança no Fórum Ruy Barbosa foi reforçada para a realização da sessão.

Réus e acusações

São julgados Arielson da Conceição Santos, apontado como executor do crime, e Marílio dos Santos, identificado como mandante. Marílio está foragido e é representado no processo por advogado constituído.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, ambos respondem por homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito. Arielson também responde por crime de roubo.

Outros três denunciados pelo MP baiano ainda não têm data definida para julgamento.

Relembre o crime

Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023, na sede da associação quilombola da comunidade de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Ela foi atingida por 25 disparos dentro da própria residência. No momento do crime, três netos da líder quilombola, de 12, 13 e 18 anos, estavam no local. A execução gerou forte comoção nacional.

As investigações da Polícia Civil, no âmbito da Operação Pacific, com apoio do Gaeco e da 7ª Promotoria de Justiça de Simões Filho, apontam que a motivação estaria ligada à atuação de Mãe Bernadete no enfrentamento à expansão do tráfico de drogas dentro do território quilombola.