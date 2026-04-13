Professora é morta a facada ao defender o pai em jogo de futebol na Bahia

Bárbara Pereira de Souza, 35 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma discussão iniciada após uma partida de futebol terminou em tragédia na zona rural de São Gabriel, no norte da Bahia. Uma professora de 35 anos morreu depois de ser esfaqueada ao tentar intervir em um conflito envolvendo o próprio pai.

O episódio aconteceu no fim da tarde de domingo, 12, no povoado de Baixão dos Honoratos. A vítima, identificada como Bárbara Pereira de Souza, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira, 13.

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De acordo com informações apuradas, Bárbara assistia à semifinal de um campeonato amador ao lado do marido e do pai. Após o término da partida, o pai dela se envolveu em um desentendimento com outro homem, por razões ainda desconhecidas.

Durante a confusão, o suspeito teria agredido o pai da professora com um soco, dando início a uma luta corporal. A briga foi contida por pessoas que estavam no local, mas, segundo a Polícia Militar, o homem fez ameaças antes de deixar o campo e ir até a própria casa, onde pegou uma faca.

Ao tomar conhecimento da situação, a professora foi até as proximidades do campo, onde encontrou o suspeito. Houve uma nova discussão, e, nesse momento, ela foi atingida por um golpe de faca na perna, na altura do fêmur, o que causou grande perda de sangue.

O suspeito foi identificado, localizado e preso. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio doloso e foi registrado na Delegacia Territorial de São Gabriel, vinculada à 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê).