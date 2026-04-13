Dono do ferro-velho fica em silêncio em audiência sobre desaparecimento de funcionários

Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Acusados pelo desaparecimento e suposta morte de Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25, o empresário Marcelo Batista e o soldado da Polícia Militar Josué Xavier Pereira foram interrogados nesta segunda-feira, 13, durante mais uma etapa da audiência de instrução do “caso Ferro-Velho”, em Salvador. Apesar da expectativa em torno dos depoimentos, os dois optaram por permanecer em silêncio.

A audiência foi realizada no Fórum de Sussuarana e integra o processo que apura o desaparecimento dos jovens, ocorrido em 4 de novembro de 2024, no bairro de Pirajá, às margens da BR-324, onde ambos trabalhavam em um ferro-velho pertencente a Marcelo Batista.

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O caso tramita como homicídio qualificado e ocultação de cadáver, conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Antes do interrogatório dos réus, já haviam sido ouvidas testemunhas de acusação e defesa.

Relembre o caso

Os jovens Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25, desapareceram no dia 4 de novembro de 2024, enquanto trabalhavam em um ferro-velho localizado no bairro de Pirajá, às margens da BR-324, em Salvador.

Logo após o desaparecimento, equipes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, realizaram buscas tanto no estabelecimento quanto em áreas próximas, mas os jovens não foram encontrados.

Em 27 de março de 2025, o MP-BA denunciou Marcelo Batista e o policial militar Josué Xavier Pereira pelos homicídios. De acordo com o órgão, os crimes teriam sido cometidos por motivo torpe, com emprego de meio cruel e utilização de recursos que dificultaram a defesa das vítimas, além da ocultação dos corpos.

A denúncia foi aceita pela Justiça da Bahia em 31 de março de 2025, tornando ambos réus no processo.

Investigações e buscas

As investigações também apontam para um histórico controverso do empresário Marcelo Batista. Ele é investigado não apenas pelo duplo homicídio, mas também por uma tentativa de homicídio, suspeita de envolvimento com milícia e facção criminosa, além de responder por violência doméstica contra a ex-companheira. Na esfera trabalhista, acumula nove processos em tramitação e outros 60 já arquivados.

Marcelo Batista, dono do ferro-velho | Foto: Redes Sociais

Em junho de 2025, a Polícia Civil da Bahia iniciou uma nova etapa das buscas pelos corpos das vítimas. As ações ocorreram na Barragem do Cobre, com o apoio de um drone aquático um veículo subaquático não tripulado que auxilia mergulhadores na varredura de áreas de difícil acesso.

A operação foi realizada de forma integrada entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Até o momento, os corpos dos jovens não foram localizados. O caso segue em andamento na Justiça.