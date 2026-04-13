Megaoperação da PF contra facções prende 66 foragidos na Bahia

Na Bahia, foram registradas 66 prisões - Foto: Divulgação / FICCO

Setenta e sete criminosos de alta periculosidade foram capturados na Bahia e em outros estados durante mais uma fase da Operação Artemis, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA). A ação tem como alvo foragidos da Justiça envolvidos em crimes violentos, especialmente ligados a facções criminosas. Na Bahia, foram registradas 66 prisões.

Segundo a FICCO, as ações de inteligência foram realizadas entre fevereiro e abril de 2026, a partir de trabalhos integrados de inteligência, análise de dados e diligências operacionais. Também houve capturas em outros estados:

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São Paulo: 3 prisões

Minas Gerais: 1 prisão

Santa Catarina: 1 prisão

Alagoas: 3 prisões

Ceará: 1 prisão

Os mandados foram cumpridos em diversos municípios baianos, como Salvador, Feira de Santana, Jequié, Camaçari, Vitória da Conquista, Guanambi, Itapetinga, Ipiaú, Cruz das Almas, Santo Amaro, Canavieiras, Sento Sé e Alagoinhas.

Segundo a coorporação, muitos dos alvos são integrantes de facções criminosas que, mesmo fora do estado, continuam a comandar atividades como tráfico de drogas e armas e a ordenar crimes violentos. Por isso, foram realizadas ações específicas de localização e captura em diferentes regiões do país.

Desdobramentos internacionais

A operação também teve desdobramentos internacionais, com prisões de foragidos na Bolívia, resultado da cooperação entre forças de segurança brasileiras e estrangeiras. Os detidos são investigados por crimes como homicídio, latrocínio, roubo, tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

A FICCO/BA é formada pela Polícia Federal, Polícia Militar da Bahia, Polícia Civil da Bahia, Polícia Penal da Bahia, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Secretaria de Segurança Pública da Bahia.