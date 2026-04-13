HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Suspeito de matar companheira na Bahia é encontrado sem vida em Goiás

Corpo de Juliana Guaraldi foi localizado em fase de decomposição, na sexta-feira, 10, três dias após desaparecer

Luiza Nascimento
Por

Suspeito Daniel Carlos ao lado da vítima Juliana Guaraldi
Desaparecida desde a última terça-feira, 7, uma mulher foi encontrada morta na sexta, 10, no distrito Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, no sul da Bahia. A suspeita é de que Juliana Guaraldi, de 39 anos, tenha sido estrangulada pelo ex-companheiro, que também foi achado morto neste domingo, 12.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que ela foi localizada dentro da própria residência, no bairro Mangabeira, com corpo já em fase de decomposição.

Juliana Guaraldi fez o último contato com os familiares na terça-feira, 7, e a suspeita é de que ela tenha sido morta no mesmo dia. No entanto, apenas resultado do exame de necropsia realizará a confirmação.

O homem, Daniel Carlos Sobreira de Sousa, foi encontrado na cidade de Goiânia, em Goiás, com indícios de suicídio. Ele era conhecido como DJ Danka, popular no sul da Bahia por tocar em eventos como casamentos e formaturas.

Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Porto Seguro) estão investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias.

Morte do suspeito

Após Juliana ser encontrada sem vida, Daniel chegou a publicar um vídeo nas redes sociais no sábado, 11, informando que havia sido informado na morte da vítima através da internet.

"Eu não estava presente no fato do assassinato, estou sabendo até pelos sites. Eu não estava em Arraial D'Ajuda, já estava aqui em Goiânia", jutificou.

No entanto, no mesmo dia, a prisão preventiva dele foi decretada e ele foi encontrado já sem vida horas depois.

x