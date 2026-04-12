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SÃO CRISTÓVÃO

Rinha de galo termina com apreensão de arma e R$ 150 mil em dinheiro

Cerca de 30 animais foram resgatados em São Cristóvão, Salvador

Carla Melo
Por

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Na operação foram apreendida arma de fogo e grande quantia em dinheiro
Na operação foram apreendida arma de fogo e grande quantia em dinheiro -

Uma rinha de galosfoi desarticulada na manhã deste domingo, 12, em Barro Duro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Na operação foram apreendida arma de fogo e grande quantia em dinheiro

Militares da 49ª CIPM faziam patrulhamento quando foram acionados para averiguar denúncia de evento ilegal envolvendo rinha de galos, presença de indivíduos armados e possível tráfico de drogas na Rua Boa Esperança.

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As guarnições deslocaram para a localidade, onde flagraram diversas pessoas participando da atividade.

Pistola e grande quantidade de dinheiro

Foram realizadas buscas no local, resultando no resgate de aproximadamente 30 animais, além de uma pistola calibre .40, com numeração suprimida, e cerca de 50 munições do mesmo calibre. Também foi apreendida a quantia de mais de R$ 150 mil em espécie.

Os envolvidos foram conduzidos em uma delegacia.

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Tags:

Polícia rinha de galo Salvador

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