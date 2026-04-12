SÃO CRISTÓVÃO
Rinha de galo termina com apreensão de arma e R$ 150 mil em dinheiro
Cerca de 30 animais foram resgatados em São Cristóvão, Salvador
Uma rinha de galosfoi desarticulada na manhã deste domingo, 12, em Barro Duro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Na operação foram apreendida arma de fogo e grande quantia em dinheiro
Militares da 49ª CIPM faziam patrulhamento quando foram acionados para averiguar denúncia de evento ilegal envolvendo rinha de galos, presença de indivíduos armados e possível tráfico de drogas na Rua Boa Esperança.
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As guarnições deslocaram para a localidade, onde flagraram diversas pessoas participando da atividade.
Pistola e grande quantidade de dinheiro
Foram realizadas buscas no local, resultando no resgate de aproximadamente 30 animais, além de uma pistola calibre .40, com numeração suprimida, e cerca de 50 munições do mesmo calibre. Também foi apreendida a quantia de mais de R$ 150 mil em espécie.
Os envolvidos foram conduzidos em uma delegacia.
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