CONSCIENTIZAÇÃO
Famílias se reúnem em caminhada por inclusão de autistas em Salvador
A caminhada faz parte das ações de conscientização do mês de abril
Famílias e instituições se reuniram em uma caminhada na orla da Barra, em Salvador, neste domingo, 12. A ação faz parte de um projeto de inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Só na Bahia, existem cerca de 144.928 pessoas com autismo. Segundo dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o estado é considerado o quarto com a maior população de pessoas diagnosticadas com o transtorno em todo o Brasil.
Dentre a principal faixa etária de pessoas com TEA na Bahia estão crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. De acordo com o IBGE, três em cada 10 pessoas diagnosticadas com autismo no estado estavam nessa lista.
Mês de conscientização do autismo
Vale lembrar que abril é considerado o mês de conscientização do autismo. No dia 2 foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Ao longo do mês foram realizadas algumas ações especiais para pessoas do TEA, como atendimento especializado nos postos do SAC Bahia e exposições que contam histórias de pessoas que convivem com o transtorno.
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