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CONSCIENTIZAÇÃO

Famílias se reúnem em caminhada por inclusão de autistas em Salvador

A caminhada faz parte das ações de conscientização do mês de abril

Franciely Gomes
Por

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Caminha por inclusão do autismo
Caminha por inclusão do autismo -

Famílias e instituições se reuniram em uma caminhada na orla da Barra, em Salvador, neste domingo, 12. A ação faz parte de um projeto de inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Caminha por inclusão do autismo
Caminha por inclusão do autismo | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Só na Bahia, existem cerca de 144.928 pessoas com autismo. Segundo dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o estado é considerado o quarto com a maior população de pessoas diagnosticadas com o transtorno em todo o Brasil.

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Dentre a principal faixa etária de pessoas com TEA na Bahia estão crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. De acordo com o IBGE, três em cada 10 pessoas diagnosticadas com autismo no estado estavam nessa lista.

Mês de conscientização do autismo

Caminha por inclusão do autismo
Caminha por inclusão do autismo | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Vale lembrar que abril é considerado o mês de conscientização do autismo. No dia 2 foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Ao longo do mês foram realizadas algumas ações especiais para pessoas do TEA, como atendimento especializado nos postos do SAC Bahia e exposições que contam histórias de pessoas que convivem com o transtorno.

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Autismo Salvador TEA

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