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ARTE

Exposição foca na desconstrução e visibilidade do autismo

O projeto visa ampliar os olhares para pessoas com TEA

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/04/2026 - 2:05 h

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As fotos exibem momentos de pessoas com TEA
As fotos exibem momentos de pessoas com TEA -

O mês de abril segue com programações de visibilidade a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Após a celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril, a exposição fotográfica “Desconstruções” mostra um outro lado destas pessoas.

Criado pela artista visual Ludmilla Sena, pessoa autista nível 1 de suporte, o projeto utiliza a fotografia como ferramenta de visibilidade para para adultos com TEA, que fazem parte dos níveis menos severos do espectro.

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Ludmilla Sena, idelaizadora do projeto
Ludmilla Sena, idelaizadora do projeto | Foto: Divulgação

“A ideia do projeto consiste em utilizar a linguagem artística da fotografia para desconstruir a imagem que a sociedade em geral tem das pessoas com TEA, em especial das que já atingiram a fase adulta da vida e necessitam de menor nível de suporte, trazendo conhecimento, visibilidade, trocas e diálogos com o objetivo de desconstruir visões preconceituosas e estereotipadas sobre o transtorno e seus portadores”, disse Ludmilla.

A exposição começou no dia 1º e vai até 24 de abril, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, localizada no bairro dos Barris. Além das fotos, a visita ao espaço também conta um fotolivro digital gratuito com textos dos participantes.

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Roda de conversa

Além de abranger as obras da exposição, a Biblioteca Pública do Estado da Bahia também será espaço para uma roda de conversa no dia 11 de abril, próximo sábado, às 9 horas da manhã.

Aberta ao público, a ação contará com a presença da autora do projeto, Ludmilla Sena, e de voluntários fotografados, que falarão sobre suas vidas com TEA e a falta de visibilidade para o transtorno.

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Autismo exposição TEA

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