Artista baiano expõe obras em mostra gratuita em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Bernardo Ribeiro Tochilovsky acumula reconhecimento nacional e internacional - Foto: Divulgação

O Salvador Shopping recebe, até o dia 25 de abril, a exposição do artista baiano Bernardo Ribeiro Tochilovsky como parte da programação do Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A mostra gratuita acontece no Espaço Acolher, no piso L2, e reúne obras marcadas por cores, formas e texturas que evidenciam uma expressão artística sensível e autêntica.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diagnosticado com autismo aos 6 anos, Bernardo encontrou no desenho uma maneira de se comunicar e compreender o mundo. Hoje, aos 26, o artista acumula reconhecimento nacional e internacional.

Seu trabalho já foi exibido em cidades como Salvador e São Paulo, além de ter circulado por países como Portugal, França e Marrocos. Entre os destaques da trajetória estão a participação no Carrossel do Louvre e uma premiação em arte contemporânea em Portugal.

Programação voltada à inclusão

A exposição integra uma agenda especial dedicada à inclusão, ao acolhimento e à disseminação de informação qualificada para pessoas com TEA e suas famílias.

Ao longo do mês, o shopping reúne especialistas, parceiros e ações que buscam ampliar o acesso à informação, além de fortalecer iniciativas de cuidado e acessibilidade.

O Espaço Acolher funciona como ponto central dessa programação, oferecendo orientação e suporte ao público em um ambiente adaptado para conforto sensorial.

O local conta com uma equipe multidisciplinar da Clínica Believe, formada por psicólogos, acompanhantes terapêuticos e psicopedagogos. Também são disponibilizados cordões e broches de identificação para pessoas com TEA, mediante apresentação de laudo.

Exposição do artista Bernardo Ribeiro Tochilovsky