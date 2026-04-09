ARTE
Artista baiano expõe obras em mostra gratuita em Salvador
Mostra integra programação especial e destaca arte como ferramenta de inclusão
Por Beatriz Santos
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O Salvador Shopping recebe, até o dia 25 de abril, a exposição do artista baiano Bernardo Ribeiro Tochilovsky como parte da programação do Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A mostra gratuita acontece no Espaço Acolher, no piso L2, e reúne obras marcadas por cores, formas e texturas que evidenciam uma expressão artística sensível e autêntica.
Diagnosticado com autismo aos 6 anos, Bernardo encontrou no desenho uma maneira de se comunicar e compreender o mundo. Hoje, aos 26, o artista acumula reconhecimento nacional e internacional.
Seu trabalho já foi exibido em cidades como Salvador e São Paulo, além de ter circulado por países como Portugal, França e Marrocos. Entre os destaques da trajetória estão a participação no Carrossel do Louvre e uma premiação em arte contemporânea em Portugal.
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Programação voltada à inclusão
A exposição integra uma agenda especial dedicada à inclusão, ao acolhimento e à disseminação de informação qualificada para pessoas com TEA e suas famílias.
Ao longo do mês, o shopping reúne especialistas, parceiros e ações que buscam ampliar o acesso à informação, além de fortalecer iniciativas de cuidado e acessibilidade.
O Espaço Acolher funciona como ponto central dessa programação, oferecendo orientação e suporte ao público em um ambiente adaptado para conforto sensorial.
O local conta com uma equipe multidisciplinar da Clínica Believe, formada por psicólogos, acompanhantes terapêuticos e psicopedagogos. Também são disponibilizados cordões e broches de identificação para pessoas com TEA, mediante apresentação de laudo.
Exposição do artista Bernardo Ribeiro Tochilovsky
- Local: Espaço Acolher, piso L2, Salvador Shopping
- Período: até 25 de abril de 2026
- Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h
- Visitação gratuita
- Mais informações: aplicativo Salvador Shopping (disponível em Android e iOS)
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