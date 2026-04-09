Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARTE

Artista baiano expõe obras em mostra gratuita em Salvador

Mostra integra programação especial e destaca arte como ferramenta de inclusão

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/04/2026 - 13:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bernardo Ribeiro Tochilovsky acumula reconhecimento nacional e internacional
Bernardo Ribeiro Tochilovsky acumula reconhecimento nacional e internacional -

O Salvador Shopping recebe, até o dia 25 de abril, a exposição do artista baiano Bernardo Ribeiro Tochilovsky como parte da programação do Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A mostra gratuita acontece no Espaço Acolher, no piso L2, e reúne obras marcadas por cores, formas e texturas que evidenciam uma expressão artística sensível e autêntica.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diagnosticado com autismo aos 6 anos, Bernardo encontrou no desenho uma maneira de se comunicar e compreender o mundo. Hoje, aos 26, o artista acumula reconhecimento nacional e internacional.

Seu trabalho já foi exibido em cidades como Salvador e São Paulo, além de ter circulado por países como Portugal, França e Marrocos. Entre os destaques da trajetória estão a participação no Carrossel do Louvre e uma premiação em arte contemporânea em Portugal.

Leia Também:

Espetáculos do interior da Bahia ocupam palco do MAB em mostra histórica
Chico Baldini expõe 155 cadernos criados ao longo de 20 anos
Clássicos de Djavan e Chico invadem o Teatro Gamboa

Programação voltada à inclusão

A exposição integra uma agenda especial dedicada à inclusão, ao acolhimento e à disseminação de informação qualificada para pessoas com TEA e suas famílias.

Ao longo do mês, o shopping reúne especialistas, parceiros e ações que buscam ampliar o acesso à informação, além de fortalecer iniciativas de cuidado e acessibilidade.

O Espaço Acolher funciona como ponto central dessa programação, oferecendo orientação e suporte ao público em um ambiente adaptado para conforto sensorial.

O local conta com uma equipe multidisciplinar da Clínica Believe, formada por psicólogos, acompanhantes terapêuticos e psicopedagogos. Também são disponibilizados cordões e broches de identificação para pessoas com TEA, mediante apresentação de laudo.

Exposição do artista Bernardo Ribeiro Tochilovsky

  • Local: Espaço Acolher, piso L2, Salvador Shopping
  • Período: até 25 de abril de 2026
  • Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h
  • Visitação gratuita
  • Mais informações: aplicativo Salvador Shopping (disponível em Android e iOS)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

exposição Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bernardo Ribeiro Tochilovsky acumula reconhecimento nacional e internacional
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Bernardo Ribeiro Tochilovsky acumula reconhecimento nacional e internacional
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Bernardo Ribeiro Tochilovsky acumula reconhecimento nacional e internacional
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Bernardo Ribeiro Tochilovsky acumula reconhecimento nacional e internacional
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x