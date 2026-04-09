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SUCESSOS CLÁSSICOS

Clássicos de Djavan e Chico invadem o Teatro Gamboa

O espaço contará com apresentações de artistas da Bahia e Minas Gerais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/04/2026 - 2:12 h

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As apresentações podem ser vistas de forma presencial e online
As apresentações podem ser vistas de forma presencial e online -

O Teatro Gamboa está com a programação recheada de apresentações para esta semana. O espaço receberá artistas da Bahia e de Minas Gerais, que farão apresentações autorais e homenagem para grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Djavan e Chico Buarque.

A abertura da programação é nesta quinta-feira, 9, com o show da cantora soteropolitana Bela, em formato minimalista, às 19h. Os ingressos custam R$25/R$50, para assistir presencialmente, ou R$15 para assistir pela plataforma online do Teatro Gamboa.

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Na sexta-feira, 10, Brandão faz uma homenagem para o cantor Djavan, com o show “Azul”, às 19h. O artista convida o público para ouvir os maiores sucessos do ícone da MPB em formato voz e violão, pelo valor de R$R$25/50, para assistir presencialmente, ou R$15 para assistir de forma online.

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O fim de semana segue com Fernanda Behrens cantando Chico Buarque, às 17h. A apresentação ainda tem a participação da cantora sergipana Letícia Aranha e os ingressos custam R$R$25/50, para assistir presencialmente, ou R$15 para a sessão virtual.

A agenda se encerra com a apresentação do mineiro Davi Fonseca, que está fazendo uma turnê de lançamento de “Viseira”, seu segundo álbum. O show começa às 17h, e os ingressos também custam R$25/R$50 para assistir presencialmente, e R$15 para curtir o som na plataforma virtual do Teatro Gamboa.

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Tags:

chico buarque Djavan teatro gamboa

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